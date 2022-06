Zarco accroche le podium du grand prix de Catalogne !

Quelle chaleur ! Le

grand prix de Catalogne

de

s’est disputé ce dimanche à Barcelone sous la fournaise. Plus de 30°C dans l’air et 50°C sur la piste. Un véritable défi pour les pneumatiques. Et à ce jeu,

a une nouvelle fois réussi à tirer son épingle du jeu pour assurer son 3e podium de la saison après le Portugal (troisième) et l’Indonésie (deuxième), son 14e podium en carrière. Dans une course archi-dominée par l’autre Français,

Fabio Quartararo

, Zarco a d’abord évité la chute qui a marqué le départ et a mis Bagnaia, Rins et Nagakami hors jeu. Il a ensuite pu dépasser Paul Espargaro rapidement pour remonter en 4e place. Puis, il est resté tapis dans l’ombre du poleman

Aleix Espargaro

et de son coéquipier

Jorge Martin

, jusqu’au dernier tour.