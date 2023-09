MotoGP Catalogne : Zarco s’offre une 4e place !

La bataille pour le Top 5 mondial du championnat

bat son plein et

reste dans la course. Le Français a réussi un solide grand-prix de Catalogne dimanche et signé une 4e place qui le maintient à la 6e position du classement général des pilotes, à 13 points de l’Espagnol Aleix Espargaro. La course a pourtant été marquée par un premier départ chaotique ponctué par plusieurs chutes, dont celle de Zarco. Au freinage du premier virage, Enea Bastianini (Ducati) a percuté la Ducati du Français, qui a emmené dans sa chute Marco Bezzecchi, Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio. À la sortie du virage suivant, le leader du championnat du monde Francesco Bagnaia s'est fait surprendre à la réaccélération. L’Italien est parti dans les airs et a chuté lourdement. Il s’est ensuite fait rouler dessus au niveau des jambes par Brad Binder. Bagnaia a rapidement été pris en charge et transféré à l’hôpital.