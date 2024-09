GP Emilie-Romagne : Martín termine 2e et renforce son avance au championnat

Martín a d’abord plusieurs fois tenté de doubler Bagnaia, en tête du grand-prix en début de course. Il a finalement réussi à prendre l’avantage sur l’Italien au quatrième tour, alors que Bastianini tenait le rythme juste derrière. Bagnaia a ensuite tenté de réduire l'écart avec son grand rival mais il a vu sa course s'achever brutalement au 21e tour après une chute au virage 8 en bloquant sa roue avant.

