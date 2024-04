Marc Márquez, 2e place spectaculaire au GP d’Espagne

au virage six du 11e tour alors qu'il menait les débats a ensuite marqué un grand tournant dans la course, offrant à ses rivaux une opportunité en or de réduire l'écart au championnat.

À 31 ans, Marc Márquez s’est montré satisfait de son grand-prix : « C'était une course cruciale, surtout après un début difficile. J'étais un peu raide suite à ma chute à Austin et hier, mais j'avais la vitesse pour revenir et me battre avec Bagnaia. Sur le dernier tour, il a été impeccable. Je suis vraiment heureux de ce premier podium de la saison. »