Dans la folie du Bugatti

« Attention malheureux, ne marche pas là ! » hurle un homme torse nu sur la butte gazonnée qui borde la ligne droite nord du Bugatti en pointant une zone où cohabitent, sur le sol, un saucisson et la tête rougeoyante d’un comparse endormi, vaincu par le soleil. Et sûrement la bière. Quelques explications suffisent à comprendre qu’on s’inquiétait surtout pour la charcuterie. On reprend donc notre route, mais le reste du parcours est tout aussi piégé. Entre pans de bâches, bouteilles diverses et corps épars, poser le pied sur une portion de gazon libre est un défi à chaque pas.

Il faut dire qu’il y a du monde aujourd’hui au Mans . Beaucoup de monde. Du reste, le Grand Prix de France n’a jamais accueilli autant de spectateurs. Ils sont 110 003 à profiter de la libération post-pandémie dans le bruit des moteurs. C’est pourquoi, en ce jour de course du dimanche, certains sont venus à 5h du matin poser leurs chaises pliantes en bord de piste pour être sûrs d’avoir une place. D’autres ont même dormi là, sur la butte, dans des tentes plantées au mépris de la gravité.

Record d'affluence au Bugatti © Red Bull Content Pool

Vanessa, elle, préfère le confort de la tribune Marc Márquez au chaos sympathique du gazon. Membre du fan club officiel du pilote espagnol et de son frère, elle est installée dans les travées depuis 7h avec le reste de la troupe, majoritairement composée de Français et d’Espagnols aujourd’hui. « Mais il peut aussi y avoir des Italiens ou des Allemands » explique-t-elle, dans son t-shirt rouge célébrant Márquez (tout comme ses boucles d’oreilles). « On est vraiment une famille, et se réunir sur les Grands Prix fait entièrement partie du plaisir ».

Mordue de moto et habituée du Bugatti depuis 7 ans - « où l’on peut vraiment profiter et circuler, au contraire des Grands Prix en Espagne, par exemple » - elle est venue de Limoges dès le jeudi, accompagnée de son mari, pour ne rien rater des essais, des qualifications et plus globalement des festivités. Mais tout son clan n’est pas dans la tribune de la fourmi : « Ma mère est sur le circuit aussi, mais dans la tribune Ducati. Elle est pour Dovizioso. Autant dire que les repas de famille sont très animés à la maison et qu’on évite de regarder certains Grands Prix ensemble ! »

Vanessa, la plus grande fan de Marc Márquez © DR

Gardant toujours un œil sur la piste, où se disputent les courses Moto2 et 3 du matin, elle explique en partie sa passion pour les Márquez par ses origines espagnoles et un amour de la culture ibérique : « Ils ont le cœur sur la main et partagent beaucoup. Et toujours avec le sourire ! » poursuit-elle, avant de s’inquiéter pour son poulain, qui partira à la 10ème place du GP dans quelques heures : « J’espère qu’il va pleuvoir, puisque Marc se sentira beaucoup mieux sur les changements d’angles sur le mouillé. Sinon, ça va être compliqué… »

Marc Marquèz au Grand Prix de France de MotoGP © Red Bull Content Pool

De la house et des camping-cars

Si la majorité des spectateurs, comme Vanessa, assistent aux courses des trois catégories, certains attendent surtout la grande messe du MotoGP dans les coulisses du circuit. Dès 11 heures, on fait ainsi déjà la queue dans les nombreux stands de kebabs et sandwichs du village, avant d’y flâner – sur fond de remix house d’Another Brick in the Wall - pour admirer la motocross de Marvin Musquin , simuler un pit stop de F1 en changeant les roues d’une monoplace ou se payer une casquette à l’effigie de son pilote préféré.

Plus loin, sur l’un des deux campings installés (et vite remplis) aux abords du circuit, on profite du calme après quelques jours de fête intense. Plantés devant leur camping-car, Eric, Loès et son fils Andy essaient de capter l’attention de la caméra de l’hélicoptère qui survole le public. Les trois bretons arborent fièrement un drapeau régional également floqué aux couleurs de Valentino Rossi. Pour Loès, ce Grand Prix est une première. « C’est le cadeau de Noël de madame », nous explique t-il, sandwich et verre de rouge à la main. Ancien mécanicien automobile, il est déjà venu pour les 24 heures du Mans. « Mais ce n’est pas la même ambiance. Les gens, ici, sont un peu plus fous. », dit-il.

La folie du Bugatti © Red Bull Content Pool

Iron Man et les fans de Johann Zarco

Fous, c’est le moins qu’on puisse dire. « Ils ne dorment pas » affirme Julien, fan de Johann venu de Metz pour assister à son troisième Grand Prix de France au Mans. Parti à 4 heures du matin le vendredi, il dort depuis chez l’habitant avec sa tribu, composée de trois générations d’ultras du MotoGP qui roulent ensemble depuis des années. « Voilà d’ailleurs la relève », dit-il en pointant un jeune garçon équipé, comme beaucoup ici, d’un casque anti-bruit.

Julien et sa tribu © DR

Tous, y compris le patriarche Pascal – ou « Iron Man » comme le surnomment les autres, pour sa capacité à rester planté sous le soleil en bord de piste pendant des heures – ont délimité un petit espace au-dessus du virage du Garage Vert à grands renforts de plots oranges et de rubans de sécurité. Des précautions nécessaires pour être sûr de ne rien rater des exploits de Johann Zarco : « Il a tout changé. C’était l’un des premiers à sortir du lot en étant double champion du monde… » explique Julien, « hyper content de retrouver le circuit. Et il y a tellement de monde… c’est dingue. D’habitude, le vendredi, on est tranquilles, mais là les gens ont sûrement tous posé des congés. »

Johann Zarco à domicile © Red Bull Content Pool

En direct du Garage Vert

9ème sur la grille après avoir écopé d’une pénalité, Zarco prend alors le départ de la course dans la ligne droite des stands, invisible depuis le spot choisi par l’équipe de Julien. « Le départ, avec la chicane Dunlop, est toujours chaud, mais si on entend les supporters d’en face crier ou être hyper déçus (il montre la tribune de l’autre côté du Garage Vert, qui profite elle d’un écran géant, ndlr.), on sait plus ou moins ce qui se passe pour les Français ! »

Aux premières loges pour assister aux évènements qui se déroulent dans la ligne droite qui sépare le virage du Musée et celui du Garage Vert, Julien et les siens ne savent donc rien de ce qui se passe sur le reste du circuit. Certains dont donc chargés, écouteurs dans les oreilles, de suivre la course à la radio et de transmettre les infos essentielles au reste de la troupe. Le problème ? L’un d’entre eux est tellement concentré sur les commentaires qu’il annonce des dépassements qui viennent d’avoir lieu sous ses yeux.

Peu importe, on suit quand même le Grand Prix, en applaudissant les passages des motos et en espérant divers scénarios favorables au pilote français, sans oublier de provoquer la concurrence en annonçant des défaillances imaginaires de Márquez aux fans du pilote espagnol postés à côté. L’ambiance, malgré tout, reste bon enfant. « Et puis, on a tellement de choses à débriefer entre nous, déjà, qu’on ne passe pas tant de temps que ça avec les autres spectateurs » explique Julien, vaillant sous le cagnard malgré les 20 kilomètres effectués en trois jours avec quelques petites heures de sommeil dans les jambes : « Même si l’on n’est pas aussi intenses que les gens du camping, on vient aussi pour profiter ! »

L’auberge espagnole

Quelques tours de pistes plus tard, Johann Zarco finit 5ème d’un Grand Prix remporté par Enea Bastianini, et Marc Márquez 6ème . La chaleur est étouffante en bord de piste, et les membres du staff de la sécurité se jettent de l’eau tout en parlant aux fans à travers les grilles : « Restez pour le moto E, ce n’est pas tout à fait la même chose mais c’est pas mal ! »

Vanessa, dans la tribune, est effectivement restée. Mais pas seule, bien évidemment. Souriant et tout de rouge vêtu, Ramon Márquez, l’oncle de Marc et Alex, débriefe le Grand Prix avec les autres membres du fan club, dont il est le président. « On aurait bien sûr aimé que Marc soit plus devant » souffle Vanessa, légèrement déçue par le résultat de la fourmi mais heureuse d’égrener, avec sa tribu, les souvenirs des fêtes passées. Y compris celles qui n’ont pas eu lieu sur les circuits : « Tous les étés, on se retrouve au village des Márquez, à Cervera. Des gens viennent du monde entier. Après un titre, nous pouvons être jusqu’à 36 000 au village, alors qu’il compte 10 000 habitants en temps normal ! »

Alors, une chose est sûre : Vanessa, qui repart du Mans « avec des étoiles plein les yeux » et espère assister à quelques courses en Espagne cette année, sera au rendez-vous en 2023 pour la grande fête de la moto à la française. En attendant, certains vont bien dormir…

