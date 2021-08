a lui aussi cédé dès le cinquième tour. Dès lors, Quartararo s’est progressivement échappé en tête de la course et a accentué son avance. Jamais inquiété ensuite, il en a profité pour signer le meilleur tour en course et terminer l’épreuve avec 2,6 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant

"Je suis sur un nuage" expliquait le Français après sa victoire. " J'ai appris énormément dans cette course. J'ai fait un bon départ mais après, dans le premier tour je me suis fait dépasser par Espargaró et Bagnaia, donc on s'est petit peu bagarrés. Mais j'ai une super confiance pour doubler, c'est pour ça que je me m'inquiète plus quand je suis quatrième ou cinquième. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je ne me suis jamais senti aussi bien. J'arrive à tout contrôler. Ça serait bien si c'était tout le temps comme ça, mais là je profite de mon moment. Quelle victoire."