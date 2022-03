Miguel Oliveira remporte le GP d’Indonésie !

aurait bien lieu. Le départ a été retardé plusieurs fois. Mais finalement, la danse de la pluie lancée par les 62 000 spectateurs a porté ses fruits. La course a finalement démarré avec plus d’une heure de retard et c’est donc le Portugais

Derrière, Fabio Quartararo a attendu les 10 derniers tours pour finalement trouver du rythme. Il est progressivement remonté de la 5e à la 2e place. Trop tard, néanmoins, pour jouer la victoire et rattraper Oliveira. “Sur le plan émotionnel, c’était les montagnes russes, a commenté le Portugais sur la ligne d’arrivée. J’ai pris un départ parfait mais sur le mouillé c’est difficile de juger où se situe la limite. J’ai donc suivi Jack Miller durant quelques tours. J’ai compris que je pouvais rouler plus vite. Je me suis concentré pour être le plus rapide possible dans les cinq tours après mon dépassement. J’ai pu créer un écart. Ensuite j’ai dû gérer.”