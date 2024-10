MotoGP Japon : Jorge Martin assure une précieuse 2e place

. Bagnaia a quant à lui remporté la course, tandis que

disputé ce dimanche en a été une nouvelle preuve. Jorge Martín, après une belle frayeur en fin de course, a terminé à la deuxième place. Il garde 10 points d’avance sur

tient toutes ses promesses et le

, poleman pour l’épreuve reine de dimanche, a vu ses espoirs de victoire s’effondrer au troisième tour suite à une chute. Au départ de la course principale, Bagnaia n'a pas perdu de temps pour s’emparer de la première place, tandis que Martín, parti de la 11e position, a entamé une remontée impressionnante.

La course sprint de samedi avait déjà donné un avant-goût du week-end, avec Bagnaia s'imposant devant Enea Bastianini, Márquez et un Martín en quatrième position.

Au dixième tour, l’Espagnol a réduit l’écart sur Bagnaia à seulement 0,6 seconde, mais une erreur dans le virage 3 l’a forcé à ralentir et à se contenter de la deuxième place. Il a avoué après la course : « J'étais à la limite, mais sous contrôle, puis j'ai perdu l'avant assez lourdement... J'ai décidé que ça suffisait, ces 20 points sont précieux pour le championnat. »

