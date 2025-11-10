MotoGP : Márquez et Acosta solides sur le podium au Portugal

Résultats et classement
Résultats Grand Prix du Portugal de MotoGP 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72
0:41:13.616
25
2
🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73
+2.583s
20
3
🇪🇸 Pedro Acosta (Pedro Red Bull KTM Factory Racing) #37
+3.188s
16
4
🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54
+12.86s
13
5
🇿🇦 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) #33
+16.327s
11
6
🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20
+18.442s
10
7
🇯🇵 Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) #79
+19.255s
9
8
🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49
+20.612s
8
9
🇫🇷 Johann Zarco (Team LCR)
+21.04s
7
10
🇪🇸 Pol Espargaró (Tech3) #44
+26.517s
6
11
🇮🇹 Luca Marini (Honda HRC) #10
+28.226s
5
12
🇦🇺 Jack Miller (Pramac Racing) #43
+29.717s
4
13
🇪🇸 Álex Rins (Yamaha Factory Racing)
+30.372s
3
14
🇵🇹 Miguel Oliveira (Pramac Racing) #88
+31.621s
2
15
🇮🇹 Nicolo Bulega (Ducati) #11
+32.072s
1
16
🇮🇹 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team) #32
+39.869s
0
17
🇹🇭 Somkiat Chantra (Team LCR)
+61.999s
0
18
🇮🇹 Enea Bastianini (Tech 3) #23
+2 tours
0
19
🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63
N'a pas terminé
0
20
🇪🇸 Joan Mir (Honda HRC) #36
N'a pas terminé
0
21
🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21
N'a pas terminé
0
Top 10 du Championnat du monde de MotoGP 2025 après le Grand Prix d'Autriche
- 🇪🇸 Marc Márquez (Ducati) #93 - 545 points
- 🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73 - 445 points
- 🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72 - 323 points
- 🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63 - 288 points
- 🇪🇸 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) #37 - 285 points
- 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49 - 239 points
- 🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21 - 227 points
- 🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54 - 203 points
- 🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20 - 198 points
- 🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25 - 146 points