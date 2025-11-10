Le pilote espagnol Alex Marquez termine deuxième du Grand Prix du Portugal de MotoGP 2025.
MotoGP : Márquez et Acosta solides sur le podium au Portugal

Sur le circuit vallonné de Portimão, Marco Bezzecchi a dominé le Grand Prix du Portugal, mais Álex Márquez et Pedro Acosta ont encore une fois montré leurs forces pour grimper sur le podium.
Le soleil est finalement revenu, dimanche, sur les hauteurs de l’Algarve... Après un samedi disputé en conditions piégeuses, Álex Márquez et Pedro Acosta y ont décroché les deuxième et troisième places du Grand Prix du Portugal, derrière un Marco Bezzecchi impérial.
L'Espagnol Alex Marquez signe une 2e place au Grand Prix du Portugal de MotoGP 2025.

Alex Marquez signe une 2e place pour la 12e fois de la saison

Vainqueur de la Sprint Race la veille, Márquez – dauphin de son frère Marc au championnat – a donc encore brillé. Parti cinquième, le pilote espagnol s’est frayé un chemin dans le premier virage pour s’installer dans le groupe de tête. Rapidement, il dépasse Acosta au freinage au deuxième tour et se lance à la poursuite du leader Bezzecchi. L’Italien tente de creuser l’écart, mais Márquez maintient la pression, multipliant les attaques dans le secteur intermédiaire. Finalement, Bezzecchi parvient à s’échapper, franchissant la ligne avec 2,583 secondes d’avance. Márquez se contente finalement d’une solide deuxième place, la douzième de sa saison.
Le pilote français Johann Zarco termine à la 9e place du Grand Prix du Portugal de MotoGP 2025.

Johann Zarco accroche la 9e place au Portugal

Derrière, Pedro Acosta, tout juste 21 ans, s’offre un cinquième podium pour sa première campagne complète dans la catégorie reine. Le jeune prodige espagnol a souffert d’un manque de traction en début de course, mais a retrouvé du rythme en fin de relais pour sécuriser sa troisième place. Son coéquipier Brad Binder complète la belle prestation du team Red Bull KTM Factory Racing avec une cinquième position.
Dans le reste du peloton, Johann Zarco décroche une neuvième place solide, tandis que le Portugais Miguel Oliveira boucle son ultime Grand Prix MotoGP à domicile en quatorzième position, salué par la foule.

Résultats et classement

Résultats Grand Prix du Portugal de MotoGP 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72

0:41:13.616

25

2

🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73

+2.583s

20

3

🇪🇸 Pedro Acosta (Pedro Red Bull KTM Factory Racing) #37

+3.188s

16

4

🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54

+12.86s

13

5

🇿🇦 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) #33

+16.327s

11

6

🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20

+18.442s

10

7

🇯🇵 Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) #79

+19.255s

9

8

🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49

+20.612s

8

9

🇫🇷 Johann Zarco (Team LCR)

+21.04s

7

10

🇪🇸 Pol Espargaró (Tech3) #44

+26.517s

6

11

🇮🇹 Luca Marini (Honda HRC) #10

+28.226s

5

12

🇦🇺 Jack Miller (Pramac Racing) #43

+29.717s

4

13

🇪🇸 Álex Rins (Yamaha Factory Racing)

+30.372s

3

14

🇵🇹 Miguel Oliveira (Pramac Racing) #88

+31.621s

2

15

🇮🇹 Nicolo Bulega (Ducati) #11

+32.072s

1

16

🇮🇹 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team) #32

+39.869s

0

17

🇹🇭 Somkiat Chantra (Team LCR)

+61.999s

0

18

🇮🇹 Enea Bastianini (Tech 3) #23

+2 tours

0

19

🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63

N'a pas terminé

0

20

🇪🇸 Joan Mir (Honda HRC) #36

N'a pas terminé

0

21

🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21

N'a pas terminé

0

Top 10 du Championnat du monde de MotoGP 2025 après le Grand Prix d'Autriche

  1. 🇪🇸 Marc Márquez (Ducati) #93 - 545 points
  2. 🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73 - 445 points
  3. 🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72 - 323 points
  4. 🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63 - 288 points
  5. 🇪🇸 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) #37 - 285 points
  6. 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49 - 239 points
  7. 🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21 - 227 points
  8. 🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54 - 203 points
  9. 🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20 - 198 points
  10. 🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25 - 146 points
MotoGP
Course moto sur route

