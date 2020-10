. Comme il en est désormais de coutume sur cette saison 2020, la course a été agitée et a réservé son lot de surprises alors qu’il ne reste que trois épreuves à disputer d’ici la fin de l’année.

depuis 16 ans. Mais la joie de ce dernier s’est transformée en désespoir quand Nakagami a chuté après quelques virages seulement alors que le pilote Japonais avait pris un bon départ et pointait en tête de l’épreuve.

Parti en pole position, le pilote du LCR Honda Takaaki Nakagami était devenu samedi le premier Japonais à s’élancer en première position d’une épreuve MotoGP depuis 16 ans. Mais la joie de ce dernier s’est transformée en désespoir quand Nakagami a chuté après quelques virages seulement alors que le pilote Japonais avait pris un bon départ et pointait en tête de l’épreuve.

Parti en pole position, le pilote du LCR Honda Takaaki Nakagami était devenu samedi le premier Japonais à s’élancer en première position d’une épreuve MotoGP depuis 16 ans. Mais la joie de ce dernier s’est transformée en désespoir quand Nakagami a chuté après quelques virages seulement alors que le pilote Japonais avait pris un bon départ et pointait en tête de l’épreuve.

Si la performance de la machine est primordiale en MotoGP, la condition physique du pilote l’est tout autant. On vous explique comment se préparent ces athlètes en compagnie du coach de Johann Zarco.

Le pilote de moto Français Johann Zarco, double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, participera au championnat du monde de MotoGP 2020 avec l’équipe Reale Avintia Racing, motorisée par Ducati.

Si la performance de la machine est primordiale en MotoGP, la condition physique du pilote l’est tout autant. On vous explique comment se préparent ces athlètes en compagnie du coach de Johann Zarco.

Le pilote de moto Français Johann Zarco, double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, participera au championnat du monde de MotoGP 2020 avec l’équipe Reale Avintia Racing, motorisée par Ducati.

et

a rapidement pris la tête de la course devant

a réalisé le tour le plus rapide grâce notamment au pneu avant dur de sa Repsol Honda. Cinquième, l’Espagnol a pris le meilleur sur

et son coéquipier de Suzuki Joann Mir. De son côté, Johann Zarco a bien tenté de défendre sa quatrième place, mais le Français a dû baisser pavillon face à la Red Bull KTM Factory Racing de

Au drapeau à damiers, c’est Morbidelli qui s’est finalement imposé, remportant ainsi sa deuxième victoire de la saison, devant Alex Rins et son coéquipier de Suzuki Joann Mir. De son côté, Johann Zarco a bien tenté de défendre sa quatrième place, mais le Français a dû baisser pavillon face à la Red Bull KTM Factory Racing de Paul Espargaró . Mais la cinquième place de Zarco représente tout de même son deuxième meilleur résultat de l’année.

Au drapeau à damiers, c’est Morbidelli qui s’est finalement imposé, remportant ainsi sa deuxième victoire de la saison, devant Alex Rins et son coéquipier de Suzuki Joann Mir. De son côté, Johann Zarco a bien tenté de défendre sa quatrième place, mais le Français a dû baisser pavillon face à la Red Bull KTM Factory Racing de Paul Espargaró . Mais la cinquième place de Zarco représente tout de même son deuxième meilleur résultat de l’année.