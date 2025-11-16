MotoGP : Acosta conclut une saison XXL par une 4e place
Résultats et classement
Résultats du Grand Prix MotoGP de Valence 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72
0:40:52.458
25
2
🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25
+0.686s
20
3
🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49
+3.765s
16
4
Pedro Acosta (Pedro Red Bull KTM Factory Racing) #37
+4.749s
13
5
🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54
+8.048s
11
6
🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73
+8.166s
10
7
🇮🇹 Luca Marini (Honda HRC) #10
+12.644s
9
8
🇿🇦 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) #33
+14.582s
8
9
🇦🇺 Jack Miller (Pramac Racing) #43
+15.497s
7
10
🇮🇹 Enea Bastianini (Tech 3) #23
+17.46s
6
11
🇵🇹 Miguel Oliveira (Pramac Racing) #88
+19.304s
5
12
🇫🇷 Johann Zarco (Team LCR)
+21.286s
4
13
🇪🇸 Joan Mir (Honda HRC) #36
+22.079s
3
14
🇪🇸 Álex Rins (Yamaha Factory Racing)
+23.255s
2
15
🇮🇹 Nicolo Bulega (Ducati) #11
+26.144s
1
16
🇪🇸 Augusto Fernández (Yamaha Road Racing) #7
+36.854s
0
17
🇹🇭 Somkiat Chantra (Team LCR)
+39.136s
0
18
🇪🇸 Aleix Espargaró (Honda) #41
N'a pas terminé
0
19
🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20
N'a pas terminé
0
20
🇪🇸 Maverick Viñales (Tech3) #12
N'a pas terminé
0
21
🇪🇸 Jorge Martín (Aprilia) #1
N'a pas terminé
0
22
🇯🇵 Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) #79
N'a pas terminé
0
23
🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21
N'a pas terminé
0
24
🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63
N'a pas terminé
0
Top 10 du Championnat du monde de MotoGP 2025 après le Grand Prix de Valence
- 🇪🇸 Marc Márquez (Ducati) #93 - 545 points
- 🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73 - 467 points
- 🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72 - 353 points
- 🇪🇸 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) #37 - 307 points
- 🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63 - 288 points
- 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49 - 262 points
- 🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21 - 231 points
- 🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54 - 214 points
- 🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20 - 201 points
- 🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25 - 172 points