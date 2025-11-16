Le pilote espagnol Pedro Acosta négocie un virage à haute vitesse lors du Grand Prix de Valence de MotoGP 2025, le 16 novembre 2025.
MotoGP : Acosta conclut une saison XXL par une 4e place

Pour le dernier rendez-vous de l’année, Marco Bezzecchi a dominé la course de Valence tandis que Pedro Acosta et Álex Márquez ont sécurisé leurs positions finales au championnat.
La saison 2025 de MotoGP s’est refermée sous le soleil de Valence avec une course maîtrisée de bout en bout par Marco Bezzecchi. L’Italien, déjà impérial une semaine plus tôt au Portugal, a récidivé en s’élançant depuis la pole avant de dérouler un rythme inatteignable pour le reste du plateau. Derrière lui, Pedro Acosta et Álex Márquez étaient déterminés à boucler leur année sur une bonne note devant leur public.
Alex Márquez célèbre sa deuxième place au championnat du monde MotoGP 2025 lors du Grand Prix de Valence.

Alex Marquez savoure sa 2e place au championnat du monde devant son public

Álex Márquez arrivait au Circuit Ricardo Tormo avec une large avance en deuxième place du championnat derrière son frère Marc. Sa victoire en Sprint samedi, face à un Acosta une nouvelle fois incisif, avait mis le public espagnol en ébullition. Le lendemain, la dynamique s’est toutefois tendue pour le pilote Gresini. Rapidement en difficulté après un départ solide, il a glissé au fil des tours et n’a pu contenir la remontée du rookie Fermín Aldeguer, finalement cinquième. Márquez a néanmoins rallié l’arrivée en sixième position.
Johann Zarco en action lors du Grand Prix MotoGP de Valence 2025, où il a terminé à la douzième place.

Johann Zarco a dû se contenter de la 12e place à Valence

Pedro Acosta, lui, a poursuivi sa fulgurante progression. Après trois podiums sur les quatre dernières courses, le pilote Red Bull KTM Factory Racing avait encore la vitesse pour jouer devant. Longtemps installé dans le trio de tête, il s’est pourtant fait déborder dans le final par Fabio Di Giannantonio, combatif jusqu’au bout. Quatrième à l’arrivée, Acosta clôture sa première saison MotoGP au quatrième rang du général : une performance majeure qui confirme qu’il faudra compter sur lui dès 2026.
Derrière ce duo, Brad Binder a terminé huitième, solide mais jamais en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. Enea Bastianini s’est hissé dans le top 10 devant Miguel Oliveira, qui disputait son dernier Grand Prix MotoGP. Johann Zarco a dû se contenter de la 12e place, Somkiat Chantra de la 17e.

Résultats et classement

Résultats du Grand Prix MotoGP de Valence 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72

0:40:52.458

25

2

🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25

+0.686s

20

3

🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49

+3.765s

16

4

Pedro Acosta (Pedro Red Bull KTM Factory Racing) #37

+4.749s

13

5

🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54

+8.048s

11

6

🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73

+8.166s

10

7

🇮🇹 Luca Marini (Honda HRC) #10

+12.644s

9

8

🇿🇦 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) #33

+14.582s

8

9

🇦🇺 Jack Miller (Pramac Racing) #43

+15.497s

7

10

🇮🇹 Enea Bastianini (Tech 3) #23

+17.46s

6

11

🇵🇹 Miguel Oliveira (Pramac Racing) #88

+19.304s

5

12

🇫🇷 Johann Zarco (Team LCR)

+21.286s

4

13

🇪🇸 Joan Mir (Honda HRC) #36

+22.079s

3

14

🇪🇸 Álex Rins (Yamaha Factory Racing)

+23.255s

2

15

🇮🇹 Nicolo Bulega (Ducati) #11

+26.144s

1

16

🇪🇸 Augusto Fernández (Yamaha Road Racing) #7

+36.854s

0

17

🇹🇭 Somkiat Chantra (Team LCR)

+39.136s

0

18

🇪🇸 Aleix Espargaró (Honda) #41

N'a pas terminé

0

19

🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20

N'a pas terminé

0

20

🇪🇸 Maverick Viñales (Tech3) #12

N'a pas terminé

0

21

🇪🇸 Jorge Martín (Aprilia) #1

N'a pas terminé

0

22

🇯🇵 Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) #79

N'a pas terminé

0

23

🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21

N'a pas terminé

0

24

🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63

N'a pas terminé

0

Top 10 du Championnat du monde de MotoGP 2025 après le Grand Prix de Valence

  1. 🇪🇸 Marc Márquez (Ducati) #93 - 545 points
  2. 🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73 - 467 points
  3. 🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72 - 353 points
  4. 🇪🇸 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) #37 - 307 points
  5. 🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63 - 288 points
  6. 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49 - 262 points
  7. 🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21 - 231 points
  8. 🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54 - 214 points
  9. 🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20 - 201 points
  10. 🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25 - 172 points
