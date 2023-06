Ces 5 erreurs que font les débutants sur les jeux MotoGP

Beaucoup d’amateurs de jeux de course pourraient être tentés de passer une tête sur MotoGP 23 . Mais voilà, si c’est ton cas, et que tu as passé le plus clair de ton temps à conduire sur quatre roues, alors il y a quelques astuces et pièges à éviter dont on doit te parler. Suis le guide.

01 Passer le didacticiel

Les jeux de MotoGP sont des jeux vraiment difficiles à appréhender, plus que la plupart des autres jeux de course. Sauter le didacticiel revient à se lancer avec un handicap que l'on ne pourra que difficilement rattraper.

Les didacticiels des MotoGP ne sont pas seulement longs et détaillés, ils sont aussi étonnamment difficiles. Ils te feront naturellement progresser si tu n'arrives pas à réussir chaque leçon, mais le fait qu’elles soient aussi rigoureuses devrait être un indicateur de l'ampleur de la bataille que tu auras à mener en tant que novice complet. Le didacticiel couvre tout, de la conduite à la gestion du train arrière, alors n’hésite pas à y passer plusieurs heures s’il le faut avant de te lancer dans un Grand Prix.

02 Commencer directement en MotoGP

Tu pourrais être tenté de passer dans la cour des grands et de sortir un avion de chasse du garage tout de suite, mais ce serait une erreur. Commencer directement en MotoGP revient à penser pouvoir piloter une fusée… après avoir maté un épisode des Zinzins de l'espace. Au lieu de cela, tu devrais absolument commencer par la Moto3.

Nakagami en action © Milestone

La Moto3 est beaucoup plus lente que la MotoGP et, en tant que débutant, c'est tout ce qu’il te faut. Le but étant de maîtriser les principes fondamentaux de la conduite, et non de prendre goût au bitume. La Moto3 est l'endroit idéal pour commencer, elle te permettra de prendre de la vitesse et, une fois que tu auras participé à quelques GP, tu pourras peut-être envisager de passer à la ligue supérieure. Et pour couronner le tout, la Moto3 est dotée d'une IA adaptée aux débutants.

03 Se passer des assistances

MotoGP 23 est un jeu de simulation de course, donc au plus haut niveau, tu es censé désactiver à peu près toutes les aides et te mettre pleinement dans la peau d’un pilote. Si tu es novice, tu n'as pas intérêt à faire cela. Il y a beaucoup à apprendre dans n'importe quel jeu de course - et d’autant plus quand on commence à parler de simulation.

Il est possible de personnaliser ta conduite en modifiant la longue liste d'aides disponibles avant chaque course. En tant que débutant, tu peux activer toutes les fonctions, à l'exception de “l'assistance au freinage”, afin de te familiariser avec les motos que tu pilotes et les circuits sur lesquels tu roules. Au fur et à mesure que tu te familiarises avec le jeu, tu peux réduire progressivement le niveau d'assistance pour augmenter le défi, et ainsi devenir un pilote de plus en plus aguerri.

04 Une moto mal paramétrée

Les réglages d'une moto sont aussi essentiels que de savoir conduire, mais ils sont complexes si tu es novice en matière de course de moto. Le meilleur conseil : changer régulièrement et pratiquer, beaucoup. Continue à modifier les réglages et observe les performances et le comportement de ta moto sur la piste. Tu auras besoin d'une configuration différente selon les circuits, mais laisse le jeu décider de ce qui te convient le mieux au départ. Tu pourras ensuite conserver les éléments qui te correspondent selon les situations.

05 Prendre sa moto pour une… voiture

Penché-décalé © Milestone

Tu le sais déjà, mais la conduite d'une moto est complètement différente de celle d'une voiture. Hormis les lignes droites, tout est différent : les virages, les dépassements et les zones d'adhérence ne sont pas du tout les mêmes qu'à bord d’une monoplace ou autre véhicule à quatre roues.

Lorsque tu freines dans un virage, tu dois le faire tôt, plus tôt que ne le montre la ligne de course dynamique. Cela est dû au manque d'aérodynamisme de la moto, les freins étant davantage sollicités pour ralentir le véhicule. Tu dois également tourner dans le virage plus tôt qu'une voiture, pour les mêmes raisons. En sortie de virage, il faut appuyer doucement sur l'accélérateur, car la roue arrière adore partir en tête-à-queue, jusqu’à avoir repris une position bien droite pour te lâcher à nouveau.

Les dépassements sont difficiles en MotoGP, car les lignes intérieures et extérieures offrent suffisamment d'adhérence pour dépasser les pilotes. Cela signifie que tu as plus d'occasions d'attaquer, mais que ton rival a aussi plus de chances de bien se défendre. Tu dois être patient et saisir le bon moment, même si ça prend du temps.

