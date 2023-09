Tout ce que vous devez savoir sur les mouvements de base du breakdance

Alors que la grande finale de Red Bull BC One approche à grands pas (le 21 octobre 2023 au stade Roland-Garros) , on s'est dit qu'un petit récap des moves de base de la discipline pouvait s'avérer très pratique.

01 1. Le Toprock

Sous les yeux de la Dame de fer © Little Shao

Le toprock (aussi appelé le « pas de prépa ») est le moment où un B-Boy ou une B-Girl danse en restant debout. C'est donc comme ça que les breakers commencent leur chorégraphie, avant de se lancer au sol. Il n’y a pas de durée fixe pour un toprock, mais un B-Boy ou une B-Girl l'utilise généralement pendant au moins un quart de la musique. Via une variété de pas auxquels s'ajoutent des gestes de mains et de bras, le toprock permet aux breakers de montrer leur rythmique et leur capacité à jouer avec la musique tout en restant debout.

Voici quelques exemples connus de toprock : l'Indian Step et le Cross Step.

02 2. Les Drops

Il faut avoir les abdos solides © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Un Drop est le mouvement que le breaker utilise pour passer de son toprock jusqu'au sol. Ce move doit être le plus fluide possible : il ne faut pas que cette transition interrompe le rythme de sa performance.

Parmi les différents types de drops, on compte notamment : le Knee Drop, le Spin Down ou encore le Hook Drop.

03

Pas mal comme terrain de jeu ! © Little Shao

Le footwork est, comme son nom l'indique, un mouvement qui inclut un mouvement de pied. Concrètement, lorsqu'un B-Boy un une B-Girl est au sol, il ou elle peut utiliser ses mains pour se soutenir pendant que ses jambes bougent de différentes manières.

On vous a listé quelques exemples de techniques à utiliser quand vous réalisez un footwork : un six-pas, un trois-pas, des shuffles, des kick outs ou bien des CCs.

Dans les faits, le footwork est majoritairement constitué de mouvements circulaires et de rotations rythmiques qui font appel aux jambes et aux hanches, mais il peut également être exécuté en se déplaçant en ligne droite ou en diagonale sur le sol, ou en suivant des configurations très complexes.

04 4. Les Freezes

Syssy 🇫🇷 © Red Bull

Un freeze, c'est quand un B-Boy ou une B-Girl fait (et maintient) une position statique avec son corps pendant quelques secondes. Pour encore plus de style et afin de marquer le coup, cette figure est généralement faite au climax de la chanson. C'est une façon appréciée par les B-boys et B-girls de conclure une combinaison de mouvements.

Des exemples de freeze de base sont : le Baby Freeze, le Chair Freeze et le Elbow Freeze (non, aucun mouvement ne se nomme "Mr. Freeze", malheureusement).

05 5. Les Transitions

Kimie © Red Bull

Les transitions sont les mouvements que les breakers entreprennent pour entrer et sortir de leurs mouvements, combiner leurs freezes, leurs tricks ou les power moves qu’ils aiment faire en combinaison.

Bien exécutées, ces transitions ne sont jamais vraiment remarquées car elles sont faites sans interruption et permettent au B-Boy ou à la B-Girl de conserver sa dynamique et sa fluidité pendant son passage.

Exemples de transitions : les sweeps, les pretzels et les spins.

06 6. Les Power Moves

Dany Dann © Little Shao

Même si tout dans le breaking peut être effectué avec puissance, les power moves restent la partie la plus dynamique du break. Durant ces derniers, un B-boy ou une B-Girl propulse son corps entier dans un mouvement de rotation continue tout en se balançant sur ses mains, ses coudes, sa tête, son dos ou ses épaules. Le B-Boy ou B-Girl peut également effectuer un power move de façon continue dans une séquence et la terminer par un freeze. Il peut enfin effectuer une combinaison de différents power moves en les enchaînants un à un.

Voici quelques exemples de power moves : les head spins, les flares, les air flares , les moulins à vent et les 1990s.

07 7. Les Tricks

Ne vous inquiétez pas, Lilou a bien deux bras © Geoff Odell/Red Bull Content Pool

Un trick dans le breaking, c’est quand un B-Boy ou une B-Girl s'approprie un move de breaking déjà connu (un freeze ou un power move, par exemple) en y ajoutant une petite touche personnelle. Par exemple : des sauts en "air chair", des "handstands" ponctués "d'air flares" ou du "leg threading" tout en sautant sur les mains.

08 8. Les Flips

Un bon spot pour s'étirer le dos © Little Shao/Red Bull Content Pool

Le breaking est principalement une danse acrobatique et le danseur utilise aussi beaucoup de flips et de sauts périlleux pour donner plus d'énergie à ses prestations. Il est donc courant de voir un danseur faire des flips entre (ou même pendant) des power moves, des tricks ou des freezes.

Voilà, tu es désormais incollable sur les huit éléments fondamentaux du breaking. Un B-Boy ou une B-Girl en exécutera généralement au moins trois durant son numéro. Plus un danseur est expérimenté, plus il est capable d’exécuter chaque élément et de les combiner de manière inédite, originale, harmonieuse et surprenante.

Si tu as envie de voir ces moves en direct, cela se passe au stade Roland-Garros , le 21 octobre 2023 dans le cadre de la finale mondiale du Red Bull BC One !