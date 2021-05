Ce qu’il fallait retenir des playoffs de printemps sur League of Legends

En ce début d’année, une meta moyennement diversifiée mais très agressive s’est imposée, avec des picks qui ont explosé en popularité alors que de nombreux d’autres sont tombés dans l’oubli. Ces picks ont aussi marqué les playoffs de toutes les ligues majeures de League of Legends . En attendant la compétition internationale du Mid-Season Invitational en mai prochain, on revient sur les moments marquants des playoffs sur les diverses ligues majeures de la scène compétitive.

L’action : Gala, ADC de Royal Never Give Up, fait un pentakill sur Tristana

Forcément, les finales ont été les matchs les plus marquants des playoffs de plusieurs régions, notamment car ce Split a été riche en upsets et montées de nouvelles équipes. Dans la ligue chinoise en particulier, la LPL , presque tous les matchs ont été diablement équilibrés et se sont terminés sur le score de 3-2. Il y a eu des rebondissements jusqu’à la finale où l’équipe victorieuse, RNG , a défié les pronostics en l’emportant 3-2 contre les grands favoris de FunPlus Phoenix . Les anciens champions de Chine ont restauré la gloire qu’ils avaient perdue depuis deux ans.

Beaucoup de connaisseurs occidentaux associent RNG à l’image d’Uzi, son ADC légendaire qui a pris sa retraite de joueur professionnel l’année dernière. Car l’âge d’or de RNG a commencé et s’est achevé avec Uzi. Les français en particulier doivent s’en souvenir, car l’équipe chinoise avait remporté le Mid-Season Invitational devant le public enflammé du Zénith de Paris en 2018. C’était d’ailleurs le premier, et le seul titre international qu’Uzi a remporté dans sa brillante carrière. Le midlaner Xiaohu (maintenant toplaner) et le support Ming faisaient déjà partie de l’équipe.

Quand les problèmes médicaux d’Uzi se sont aggravés en 2019, RNG n’a pas su retrouver les mêmes résultats. Deux ans après, c’est désormais chose faite : l’équipe a retrouvé son identité. Et symboliquement, c’est le nouvel ADC Gala qui a particulièrement marqué ce match avec des performances convaincantes et un pentakill sur Tristana.

La victoire de RNG a été d’autant plus belle que FunPlus Phoenix était au meilleur de sa forme : le toplaner et champion du monde en titre Nuguri a brillé en combat, parfois même en 1 contre 4. RNG le savait et a investi toutes ses ressources pour le cibler et accaparer l’attention du jungler Tian, qui n’avait d’autre choix que de camper en toplane et laisser la botlane adverse libre de snowball.

Pas de doute : cette année encore, la région de Chine va marquer la saison compétitive sur League of Legends .

Le score : Reverse sweep de MAD Lions contre Rogue pour le titre européen

Ce début de saison a régalé les fans qui adorent soutenir les underdogs et les nouveaux venus. Cette année, plus de suprématie des géants G2 Esports et Fnatic : les rookies et les nouvelles organisations ont investi le haut du classement du Spring Split et se sont imposées en playoffs. Alors que G2 Esports a lutté jusqu’en demi-finale, Fnatic a été éliminée dès le second round 3 à 0 par Schalke 04 .

Ces playoffs se sont achevés de la plus belle manière avec le reverse sweep de MAD Lions contre Rogue. Ces deux équipes se composent à moitié de rookies et sont en pleine ascension depuis l’année dernière, qui s’est terminée avec leur participation au World Championship où elles ont représenté l’Europe avec G2 Esports et Fnatic. C’était déjà écrit : l’ascension des deux équipes ne faisait que commencer.

Pendant les 5 matchs, les fans ont été tenus en haleine par les deux équipes. Elles ont su montrer leur meilleure forme, que ce soit en termes de macro, de coordination en teamfight ou gestion de lane. Alors que Rogue a pris le contrôle des deux premières parties, MAD Lions a gardé son style agressif et s’est adaptée à la stratégie de Rogue pour remporter les deux parties suivantes.

Mais la dernière partie était la plus serrée de toutes : les joueurs ont repoussé leurs limites pour tenter de prendre le titre européen, mais c’est finalement MAD Lions qui s’est imposée. C’est une partie pleine de rebondissements que l’on conseille vivement de regarder (en replay ici). Avec cette victoire, MAD Lions a mis fin à 6 saisons gagnées par G2 ou Fnatic.

La victoire : DWG KIA au sommet de son art

La victoire la plus marquante des playoffs en ligue majeure de League of Legends est certainement celle de DWG KIA , les champions du monde en titre. Anciennement appelée DAMWON Gaming, l’équipe s’est uniquement séparée de son toplaner Nuguri pour le remplacer par Khan : mais cela n’a pas eu d’impact négatif sur leurs résultats, puisqu’ils ont survolé le Spring Split de la ligue sud-coréenne (LCK) avec le taux de victoire impressionnant de 89%.

Cette domination s’est poursuivie en playoffs : qualifiée directement en demi-finale, elle a rencontré peu de résistance et les a remportés 3 à 0. DWG KIA est non seulement l’équipe sud-coréenne la plus puissante en ce moment, mais qui a aussi les meilleurs résultats toutes ligues majeures confondues. Pourtant, son adversaire Gen.G a aussi montré de belles performances en finale. Mais ce n’était pas suffisant face à la prouesse technique des joueurs de DWG et à leur synergie solide.

Pour DWG KIA, la victoire du Spring Split de la LCK marque son quatrième titre consécutif et le premier titre officiel pour le coach sud-coréen KkOma (le 9e de son palmarès prestigieux), aussi arrivé dans l’équipe avec la saison de 2021. Dans la finale, DWG s’est même permise de prendre des risques stratégiques en prenant Heimerdinger en botlane avec Senna, une première dans le Split.

Perkz a terminé le match de finale des LCS avec un KDA de 27/5/24 © Riot Games

Le double-titre : Perkz champion de l’Amérique du Nord après l’Europe

Perkz , qui a quitté G2 Esports après cinq ans dans l’équipe au sommet de l’Europe, a joué un rôle dans le succès de Cloud9 cette saison, avec l’autre nouvelle recrue en toplane venue tout droit d’Océanie, Fudge. Le midlaner a terminé le match de finale des LCS avec un KDA de 27/5/24 et a ajouté son premier titre d’Amérique du Nord à ses nombreux titres européens. Il est le second joueur à avoir fait cet exploit après Zven, l’ADC danois de l’équipe.

La ligue nord-américaine a donc vu le retour de l’une de ses structures historiques sur le trône : Cloud9 . Son dernier titre remonte au Spring Split de 2020, mais l’équipe avait ensuite baissé dans le classement puis manqué de peu la qualification au World Championship , une première dans son histoire.

La stratégie de Cloud9 dans la finale contre Team Liquid était claire : empêcher son toplaner Alphari d’entrer dans sa zone de confort. La toplane était dans chaque partie le point de concentration de toutes les forces de Cloud9, en prenant tous les first blood sur Alphari. Le remplacement de dernière minute de Santorin par Armao à la jungle n’a pas aidé Team Liquid non plus, même si le jungler a excédé toutes les attentes. Cloud9 a aussi surpris avec un swaplane, le premier du Split, et une très bonne invade qui s’est soldée en avantage rapide que l’équipe a su snowball pour décrocher le titre.

Toutes ces équipes représenteront leur région dans le tournoi international du Mid-Season Invitational. Prévu du 6 au 23 mai, il rassemblera les 12 meilleures équipes dans la capitale islandaise, Reykjavík. Il pourra être suivi en français sur OTP LoL .

