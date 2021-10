Rencontre avec Almä Mango

Une soirée un peu particulière joue un rôle important dans sa progression artistique : lors d’une show de DJ Dee Nasty et Sidney (H.I.P H.O.P) à la Bellevilloise, un membre du public est invité à monter sur scène pour freestyler. « Toutes mes copines m’ont poussée ! J’y vais, je lâche mon texte, ça réagit bien, je rends le micro … Le mec me dit “continue !”, je lui réponds « non, j’ai qu’un seul texte (rires). Ce jour-là, je me suis dit qu’il fallait que j’en écrive d'autres ». Petit à petit, Almä Mango gagne en expérience, participe à d’autres évènements et accepte progressivement de s’exposer au jugement du public. « Comme tout le monde autour de moi faisait de la musique, avec des choses assez ambitieuses et carrées, des clips, etc., je me mettais la pression en me comparant et je ne sortais rien. En suivant mon mari, j’ai fait beaucoup d’open-mic, de sound-system ». Ce travail de fond finit par porter ses fruits, la progression de la rappeuse devenant réellement palpable : « ça a été une vraie école pour travailler mes textes, mon flow ».