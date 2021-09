ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

Plus qu’une simple influence, la figure de Michael Jackson représente pour Amely un véritable modèle qui va bien au-delà de la musique : « il m’influence dans tout : l’état d’esprit, la façon d’être, c’est plus une icône qu’une simple inspiration musicale ». La créativité sans limite du King of Pop inspire fortement Amely mais ne pèse pas directement sur sa production musicale. Véritable idéal, il constitue selon elle « un modèle d’artiste complet ». Comme son idole, Amely ne se fixe aucune barrière et se laisse porter par la musique : « j’ai pas vraiment de type de morceau, c’est au feeling. Ça peut être selon l’instru ou selon le mood du moment, j’ai pas de registre précis dans lequel je serais enfermée ».

, un titre publié l’été dernier qui cumule moitié-moins de vues. Ce morceau est un pur contraste : son rythme est enjoué, ses sonorités sont plutôt ensoleillées mais ses paroles sont plus dures, avec des propos très personnels. « Ça me colle plus à la peau, estime Amely. C’est plus intimiste, je trouve que c’est mieux ».

Pour cette participation au Red Bull Spinner, Amely retrouve Kader Diaby 4Real qu’elle connaît par le biais des réseaux sociaux mais qu’elle n’a jamais eu l’occasion de rencontrer ». Jok’os, je l’ai découvert en arrivant, j’ai regardé ce qu’il faisait. Boubson, en revanche, j’connaissais pas du tout ». Le casting de ce freestyle est particulièrement éclectique, chacun défendant une vision différente de la musique. Jok’os livre des textes denses sur des prods à inspiration old school, Kader Diaby 4Real est très théatral, misant beaucoup sur l’humour, Boubson fait de la pure trap de rue. Difficile donc pour Amely de choisir le bon registre pour s’imposer face à ces trois grands garçons : « à partir du moment où j’ai quelque chose à défendre – ici, mon image –, je fonce. J’ai pas réfléchi, je me suis dit : je fais ce que la prod m’inspire ».

Composé par Kaem, l’instrumental ne correspond pas tout à fait aux standards d’Amely. La chanteuse relève le défi sans sourciller : « c’était vraiment un challenge. J’ai déjà posé sur des instrus typiquement rap mais j’me suis pas posé la question de savoir si ça me correspondait ou non ». Avec son mode de production très instinctif et son habitude de se laisser guider par la musique sans se fixer de cadre précis, elle participe à cet épisode « au feeling » : « j’ai écrit en fonction de ce que la prod me disait ».

