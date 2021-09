Le rap français vit une ère particulièrement riche depuis cinq ans : certifications en pagaille, stades remplis, artistes ultra-populaires… Si la concurrence est rude, le nombre d’auditeurs en constante augmentation permet aux artistes de se faire connaître. Pour pousser ces profils prometteurs à émerger, Red Bull agit comme un levier en organisant une rencontre humaine et artistique entre quatre d’entre eux : Red Bull Spinner .

Brö , Volts Face , Slimka et Bambino ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker Ethan Jackson.

Présentation

Pseudo : Bambino

Explication du nom : « On veut pas grandir, je suis attaché à la nostalgie de l’enfance. C’est nul d’être adulte, y a trop de responsabilités »

Âge : 27 ans

Localisation : En ce moment, Saint-Denis, mais il a beaucoup déménagé dans sa vie et n’a pas d’attaches géographiques précises

Bambino pour SPINNER © Apolline Cornuet

Les débuts

On pourrait considérer Bambino comme un prédestiné : sa première séance se déroule à l’âge de 11 ans, chez un camarade du conservatoire dont le père possède un studio. Pourtant, le rappeur ne considère pas que cette première expérience a influé de manière très profonde sur son parcours dans le monde de la musique : « l’âge n’a aucune importance, je pense que je suis toujours pareil. Je suis pas un gars qui calcule, je fonctionne toujours à l’instinct. La façon dont j’ai commencé à 11 piges, j’aurais commencé de la même manière si j’étais entré en studio à 18 ou 20 ans ».

Longtemps resté dans l’ombre en tant que beatmaker ou topliner, Bambino a attendu que le marché du rap français soit suffisamment développé avant de se lancer : « je peux chanter, kicker, m’adapter à l’instru… mais avant, c’était soit tu rappais, soit t’étais un artiste pop. Quand j’étais petit, les rappeurs c’était Salif, Booba sur « Ouest Side », y avait très peu de chant. Musicalement, je me reconnaissais pas à 100 % dedans. Je restais un peu dans l’ombre, j’accompagnais les artistes. En France, la Sexion d’Assaut a amené cette ouverture. Aux États-Unis, quand t’écoutes un album de Don Tolliver ou de Travis Scott, c’est plus vraiment du rap. Aujourd’hui, dans le choix des instrus, dans la musicalité, ça correspond beaucoup plus à mon ADN ».

Ses influences

Deux grands types d’influences coexistent chez Bambino : d’une part, celles qui font partie de son parcours d’auditeur, et d’autre part, celles plus directes qui sont le fruit de rencontres en studio. Dans le premier cas, le spectre évoqué par Bambino est très large, de Frédéric Chopin à la Mafia K’1 Fry. « Quand j’écoutais ça, il n’y avait pas de but réel, si ce n’est de m’ouvrir musicalement. Je me suis toujours intéressé aux artistes que j’écoutais ». L’une de ses grandes influences s’appelle Herbie Hancock : « c’est le premier artiste, dans le jazz, à avoir vendu un million d’albums. J’aime ce côté businessman, je me suis beaucoup documenté là-dessus. Mais quand t’écoutes du jazz, si tu t’arrêtes juste sur les batteries, par exemple, ça peut être des flows de rap. C’est méga-technique en vrai ».

Les noms qui ont le plus influencé le travail artistique de Bambino sont ceux des artistes qu’il a pu côtoyer en studio : « Will.i.am, c’était plus dans la vision, dans sa façon de créer les morceaux, j’ai eu une grosse discussion avec lui. Ça a conforté ce que je savais déjà ». Parmi les rappeurs les plus doués qu’il ait pu croiser, Gucci Mane occupe également une place importante dans la production actuelle de Bambino : « avec lui, c’était vraiment dans la manière de bosser : il écrit pas, il arrive en studio, il fait sa topline, et en 10-15 minutes c’est plié. Mon cerveau a enregistré sans faire exprès, j’ai pris du bien de plein d’artistes. C’était enrichissant de côtoyer plein d’artistes différents ».

Son morceau-phare

Le style de Bambino est très ouvert, plus orienté vers des sonorités pop que sur le rap pur et dur. Un titre comme « Bad Bambino » résume idéalement son univers, avec son ambiance légère, son refrain efficace et son texte évoquant les lendemains d’une rupture avec humour. « En effet, ce titre résume assez bien ma personnalité artistique. Y a de tout, de la mélodie, etc. C’est moi, complètement ». Bien exploité, ce titre constitue la porte d’entrée idéale vers son univers, d’autant que le clip correspond pleinement à l’ambiance du morceau. À l’aise sur tous les terrains, Bambino est également capable de produire des titres plus aériens, avec une rythmique différente : « ça dépend de mes humeurs, j’aime « Bad Bambino » mais j’aurais pu choisir « 3.6.5 » aussi ».

Bambino en pleine performance au Red Bull Studio © Apolline Cornuet

Le freestyle

Homme de l’ombre des studios, Bambino a déjà vu passer la moitié du rap français en cabine. Ses camarades du jour ne sont donc pas des inconnus pour lui. Brö nous a par exemple raconté avoir effectué sa toute première séance de studio chez lui, une information confirmée par l'intéressé : « je l’ai enregistrée quand elle était toute jeune ! ». S’il n’a jamais rencontré Slimka, Bambino connaît bien Volts Face : « j’ai bossé avec lui sur les deux volumes d’« ADAL » (album commun avec Hayce Lemsi, sortis en 2016 et 2020, NDLR). C’est mon gars !”. Malgré sa propension au chant et aux sonorités tubesques, Bambino est parfaitement à son aise quand l’exercice du freestyle démarre. La prod du beatmaker Bloody, qui a quelque peu décontenancé Brö ou Volts Face, ne pose pas le moindre problème à notre homme : « j’ai pas réfléchi, je fonctionne à l’instinct. Je sais pas si je l’aurais prise sur un projet à moi mais je l’ai prise comme un challenge. C’est l’univers du rap : t’arrives dans un cypher, tu prends la prod telle qu’elle est, ton avis ne compte pas ».

La suite

Malgré sa longue expérience en studio et dans le monde de la musique, Bambino ne s’est réellement lancé en tant qu’artiste à part entière que l’an dernier. « J’ai sorti « Enfant difficile » en novembre et je suis en train de travailler sur un deuxième EP ». Le format court est à l’heure actuelle celui qui lui convient le mieux, il souhaite donc s’installer dans la continuité de cette première sortie : « ce projet s’intitulera certainement « Enfant difficile 2 » ou « Enfant difficile volume 2 ». L'appellation exacte n’est qu’un détail à régler. Il devrait sortir dans un ou deux mois, peut-être trois ».