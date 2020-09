C’est quoi le Boom-Bap ?

Dans une interview pour le magazine « Surface », Kanye West disait « words get in the way of what you really want to say ». C’est vrai : pourquoi utiliser des logiques sémantiques quand parfois les sons ont l’air de parler plus que le sens ? C’est ainsi que des genres de musique se sont vus être baptisés : le be-bop, le cha-cha-cha, le doo-wop, le boom-bap . Boom, c’est le son du pied sur le premier temps, bap, la caisse claire qui lui répond.