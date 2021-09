ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker Kaem.

rappe depuis toujours, ou presque. Né dans l’un des départements les plus actifs du rap français, le chemin du studio est un itinéraire naturel qu’il a suivi sans vraiment se poser de questions, comme si n’importe quel jeune des Hauts-de-Seine était destiné à devenir rappeur. « Depuis tout petit, je kiffe la musique. Mon premier son, je l’ai fait à 12 ans ». S’il refuse de communiquer au sujet de son âge, Boubson ne peut pas échapper à son ancrage géographique. L’essentiel de son parcours est déterminé par son appartenance aux grands ensembles de Villeneuve-la-Garenne et en particulier au quartier de la Caravelle : « ce premier morceau, c’était pour une compilation de quartier avec des grands de chez moi, 92 HLM ». Cette première apparition agit comme un déclencheur pour ce pré-adolescent qui se passionne alors rapidement pour le rap : « sur cette compil, j’ai fait une bonne prestation, ça m’a donné confiance en moi, et depuis, je n’ai pas lâché. C’est un kiff, un vrai plaisir ».

Quand on évoque son passif d’auditeur et ses influences artistiques actuelles, Boubson s’affiche encore une fois comme un fier représentant de sa zone géographique, évoquant en premier lieu « le rap du 92, forcément » et citant avant toute chose le groupe Lunatic. « J’ai beaucoup écouté l’ancienne génération, principalement du rap français ». Comme pour prouver que son monde ne s’arrête pas aux frontières des Hauts-de-Seine, il prend tout de même le temps de citer Rohff.

Aujourd’hui, Boubson est tourné vers des sonorités plus modernes, avec un état d’esprit assez simple à résumer : « j’aime la trap, j’écoute que les mecs qui trappent, des gros instrus qui font boum, boum, boum ». Quand on lui demande s’il compte élargir sa palette artistique en explorant d’autres univers musicaux, il ne fait pas semblant : « non, la trap c’est mon délire, de fou. Je peux faire des petites mélodies, des trucs, mais mon délire, ça reste la trap ».

dans l’émission « Planète Rap » aux côtés de Soolking ou Heuss L’Enfoiré. « C’est motivant de côtoyer des gens qui sont dans le truc. Ils reconnaissent mon travail, ça fait plaisir, parce que moi aussi je reconnais leur travail et leur talent. On se donne de la force mutuellement. C’est des personnes que je connais bien avant la musique, le feeling est passé normal ». Bientôt, d’autres le découvriront peut-être grâce à sa participation dans la saison 2 de la série « Validé » sur Canal+. En attendant, le titre le plus représentatif de son univers, pour qui souhaite s’y plonger, s’intitule