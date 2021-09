et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

commence tôt, vraiment très tôt : « chanter, c’est un rêve de gosse. Depuis que j’ai 4-5 ans, je veux être chanteuse ». Si elle ne devient pas enfant-star comme Jordy, Ilona ou Priscilla, l’idée de faire de la musique ne quitte jamais vraiment son esprit : « je n’ai jamais arrêté, j’en ai toujours fait à côté du travail ou des études. C’est un truc qui s’est quand même un peu évaporé avec le temps parce que la vie, la réalité, font que t’as envie de construire des projets plus sérieux ». En 2018, elle remporte un concours de musiques urbaines, STRI-IT, et se professionnalise, motivée à l’idée de vivre son rêve, et surtout libérée de certaines barrières mentales : « c’est revenu sur le tard, il y a 3-4 ans. Je me suis dit en vrai c’est bon, je suis grande, je fais ce que je veux (rires). Je m’y suis remise plus sérieusement, je suis prête désormais ».