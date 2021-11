Chanceko: Une session totalement bourbier en 2016 ! Un producteur m’avait invité dans un studio au fin fond du 77, en laissant entendre subtilement qu’il était intéressé pour travailler avec moi et éventuellement me signer. J’étais dans le 92, donc à l’opposé, mais j’avais la dalle, je ne voulais rater aucune opportunité. Le rendez-vous est au départ fixé à 17h puis décalé petit à petit pour finalement être programmé à 23h. Avec mon gars Some-1ne, on se motive, on prend nos sacs à dos et on y va. C’est l’hiver, il fait hyper froid, c’est une galère. Arrivés à la gare du bled du producteur, il nous fait patienter au moins une heure avant de venir nous chercher. On est congelés mais on débarque enfin dans son studio et là, concrètement, il ne se passe strictement rien : on joue des prods, on traîne sur YouTube pour écouter des sons et… c’est tout ! (rires) Le gars ne nous propose pas d’enregistrer ou de bosser. On tchatche et on traîne. Résultat : on est repartis à 5-6h du matin, dans le froid, pour rentrer chez nous. Le plan totalement pourri ! (rires)