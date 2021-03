pur et dur que sur des sonorités dansantes, Farès est le prototype de l’artiste moderne, polyvalent et touche-à-tout. Il se livre sur les coulisses de ce concours et de cet enregistrement, de sa rencontre avec Gims à ses rêves de gloire.

et du rappeur « que la Sacem ne peut plus payer »,

, etc. Pour te dire la vérité, je me suis toujours imaginé, à mon tour, aller en studio chez Red Bull, vivre ce genre de choses. Le concours était l’opportunité parfaite.

Justement, tu me parles de la prod : étant donné que tu es un artiste qu’on a plus entendu sur du kickage pur et dur, notamment en freestyle, quelle est ta première réaction en entendant cet instru ? Est-ce que tu la prends comme un challenge ?

Justement, tu me parles de la prod : étant donné que tu es un artiste qu’on a plus entendu sur du kickage pur et dur, notamment en freestyle, quelle est ta première réaction en entendant cet instru ? Est-ce que tu la prends comme un challenge ?

Justement, tu me parles de la prod : étant donné que tu es un artiste qu’on a plus entendu sur du kickage pur et dur, notamment en freestyle, quelle est ta première réaction en entendant cet instru ? Est-ce que tu la prends comme un challenge ?