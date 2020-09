C’est quoi la G-Funk ?

est indissociable du son californien du début des années 1990, incarné par des légendes comme DJ Quik, Snoop Dogg ou Kurupt. Des artistes que l'on découvrait dans des clips diffusés à la télévision sur MCM, à une époque où l'on pouvait acheter des CD chez Extrapole ou au Virgin Megastore, et où l’on rêvait de porter un jour une chemise flanelle et une casquette « Compton » pour être aussi stylé que feu Eazy-E.

Pour une autre génération, ce style évoque d’autres souvenirs. L’armée qui débarque à six étoiles, le marcel blanc de Carl Johnson, et les rides pixelisées à San Andreas. Dans le jeu vidéo