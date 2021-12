J’ai vécu une session studio très bizarre avec Squidji, pour le morceau « Aimer tue » sur « Irréel ». Je ne le connaissais pas personnellement et il s’avère qu’il est très timide. Il est arrivé, s’est posé dans un coin sans parler. J’ai essayé de le mettre à l’aise en lui proposant un peu d’alcool, il m’a recalé en me répondant qu’il ne buvait pas. Ambiance cheloue dès le début, tout le monde était gêné. Très peu de temps après, il est sorti fumer et quand il est revenu, il a écrit deux-trois trucs vite fait et est allé poser tout son passage en cabine. Il a tué le bail. J’étais complètement bluffé, j’ai eu l’impression que le mec était un sorcier ! Je me suis mis à écrire ma partie et il m’a enfin adressé la parole : « J’aime bien quand tu chantes, par contre quand tu rappes et que tu fais de la trap, j’aime pas, c’est de la merde mon reuf ». Je me suis dit « wow, il me clashe dans mon studio le gars ! ». J’étais perplexe parce que moi-même, j’ai toujours préféré chanter. Le rap, je m’y suis mis en venant vivre en Belgique ; jusqu’à mes 14 ans au bled, c’était musique chantée et danse. Donc quand Squidji m’a balancé son avis, ça a quand même résonné en moi. Ça m’a piqué mais j’ai respecté son honnêteté et le fait qu’il ait eu le courage de m’avouer ce qu’il pensait. J’ai bossé ma partie plutôt sur le mode chant logiquement et l’ensemble a donné un son sur lequel on peut ressentir une vraie alchimie à l’écoute, totalement à l’opposé de l’ambiance en studio, c’est assez magique. Depuis, Squidji c’est mon gars de fou, on a appris à se connaître, on se capte souvent !