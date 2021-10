ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker

Entre un premier freestyle sans prétention entre amis et un véritable début de carrière, il y a tout de même quelques étapes à franchir, notamment sur le plan mental. Un déclic est nécessaire avant de considérer la musique comme une activité sérieuse et potentiellement pérenne. Reste à comprendre ce qui a motivé cette envie de se professionnaliser : « j’ai commencé à bien aimer quand j’ai compris que je devenais assez bon. Quand j’ai vu que j’étais à l’aise, je me suis dit : vas-y, j’aime trop ça ». C’est une collaboration qui lui confirme définitivement qu’il a choisi la bonne voie : « j’ai fait un feat avec Sasso, il est pas encore sorti, je l’ai coffré. C’est ce morceau qui a produit le déclic, j’ai fait un couplet, je me suis dit : là, j’ai trouvé mon truc ».

Entre un premier freestyle sans prétention entre amis et un véritable début de carrière, il y a tout de même quelques étapes à franchir, notamment sur le plan mental. Un déclic est nécessaire avant de considérer la musique comme une activité sérieuse et potentiellement pérenne. Reste à comprendre ce qui a motivé cette envie de se professionnaliser : « j’ai commencé à bien aimer quand j’ai compris que je devenais assez bon. Quand j’ai vu que j’étais à l’aise, je me suis dit : vas-y, j’aime trop ça ». C’est une collaboration qui lui confirme définitivement qu’il a choisi la bonne voie : « j’ai fait un feat avec Sasso, il est pas encore sorti, je l’ai coffré. C’est ce morceau qui a produit le déclic, j’ai fait un couplet, je me suis dit : là, j’ai trouvé mon truc ».

Entre un premier freestyle sans prétention entre amis et un véritable début de carrière, il y a tout de même quelques étapes à franchir, notamment sur le plan mental. Un déclic est nécessaire avant de considérer la musique comme une activité sérieuse et potentiellement pérenne. Reste à comprendre ce qui a motivé cette envie de se professionnaliser : « j’ai commencé à bien aimer quand j’ai compris que je devenais assez bon. Quand j’ai vu que j’étais à l’aise, je me suis dit : vas-y, j’aime trop ça ». C’est une collaboration qui lui confirme définitivement qu’il a choisi la bonne voie : « j’ai fait un feat avec Sasso, il est pas encore sorti, je l’ai coffré. C’est ce morceau qui a produit le déclic, j’ai fait un couplet, je me suis dit : là, j’ai trouvé mon truc ».

Là encore, impossible de ne pas citer Timal parmi les premières influences d’HvManyy ce qui est naturel et inévitable. En tant qu’auditeur, son panel s’étend cependant bien au-delà de la scène de Champs-sur-Marne : « j’ai écouté du Booba, Ninho, Jul, évidemment mon grand-frère, les artistes de chez moi… un peu tout le monde. Bien sûr, ils ont eu leur petite influence. À force de les écouter, tu prends un peu du style de tout le monde et tu crées ton propre style. C’est un peu ce que j’ai fait ». Auditeur passionné, il n’est pas du genre à s’aventurer du côté de genres musicaux qui ne lui correspondent pas : « j’ai toujours écouté que du rap français. Tu fais du rap, que tu sois connu ou pas connu, j’écoute pour savoir ce que tu fais ».

Là encore, impossible de ne pas citer Timal parmi les premières influences d’HvManyy ce qui est naturel et inévitable. En tant qu’auditeur, son panel s’étend cependant bien au-delà de la scène de Champs-sur-Marne : « j’ai écouté du Booba, Ninho, Jul, évidemment mon grand-frère, les artistes de chez moi… un peu tout le monde. Bien sûr, ils ont eu leur petite influence. À force de les écouter, tu prends un peu du style de tout le monde et tu crées ton propre style. C’est un peu ce que j’ai fait ». Auditeur passionné, il n’est pas du genre à s’aventurer du côté de genres musicaux qui ne lui correspondent pas : « j’ai toujours écouté que du rap français. Tu fais du rap, que tu sois connu ou pas connu, j’écoute pour savoir ce que tu fais ».

Là encore, impossible de ne pas citer Timal parmi les premières influences d’HvManyy ce qui est naturel et inévitable. En tant qu’auditeur, son panel s’étend cependant bien au-delà de la scène de Champs-sur-Marne : « j’ai écouté du Booba, Ninho, Jul, évidemment mon grand-frère, les artistes de chez moi… un peu tout le monde. Bien sûr, ils ont eu leur petite influence. À force de les écouter, tu prends un peu du style de tout le monde et tu crées ton propre style. C’est un peu ce que j’ai fait ». Auditeur passionné, il n’est pas du genre à s’aventurer du côté de genres musicaux qui ne lui correspondent pas : « j’ai toujours écouté que du rap français. Tu fais du rap, que tu sois connu ou pas connu, j’écoute pour savoir ce que tu fais ».

Si la liste des artistes cités est large, on peut tout de même définir quelques points communs entre eux : « ce sont des artistes qui aiment bien décrire tout ce qu’il se passe, tout ce qu’ils voient. S’ils ont misé sur un cheval, ils vont te le dire ». Comme eux, HvManyy attache une certaine importance à l’écriture, avec des textes plutôt denses et beaucoup de place accordée à l’expression de son ressenti : « j’essaye de raconter au maximum ce que j’ai fait, ce qu’on a fait, ce que j’ai vu, ce que je ressens ».

Si la liste des artistes cités est large, on peut tout de même définir quelques points communs entre eux : « ce sont des artistes qui aiment bien décrire tout ce qu’il se passe, tout ce qu’ils voient. S’ils ont misé sur un cheval, ils vont te le dire ». Comme eux, HvManyy attache une certaine importance à l’écriture, avec des textes plutôt denses et beaucoup de place accordée à l’expression de son ressenti : « j’essaye de raconter au maximum ce que j’ai fait, ce qu’on a fait, ce que j’ai vu, ce que je ressens ».

Si la liste des artistes cités est large, on peut tout de même définir quelques points communs entre eux : « ce sont des artistes qui aiment bien décrire tout ce qu’il se passe, tout ce qu’ils voient. S’ils ont misé sur un cheval, ils vont te le dire ». Comme eux, HvManyy attache une certaine importance à l’écriture, avec des textes plutôt denses et beaucoup de place accordée à l’expression de son ressenti : « j’essaye de raconter au maximum ce que j’ai fait, ce qu’on a fait, ce que j’ai vu, ce que je ressens ».

. C’est un son qui est trop pénétrant ». Avec sa prod touchante, son refrain auto-tuné et ses couplets plus kickés, « Lupin » est l’un des plus aboutis du jeune rappeur. Il en est d’ailleurs plutôt fier : « si j’étais pas moi-même, je me dirais que je suis bon dans ce son, que j’ai trouvé un truc ».

. Efficace, il ne constitue pourtant pas le morceau le plus représentatif de son style : dans cette optique, on pourrait par exemple citer

Le titre d’HvManyy qui a le plus tourné, et par lequel vous l’avez peut-être découvert, s’intitule