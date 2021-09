Malgré son jeune âge,

rappe déjà depuis une dizaine d’années : « j’ai commencé à 10-11 ans ». Ses premiers pas au micro sont évidemment amateurs, avec l’idée de reproduire l’énergie d’un groupe comme la Sexion d’Assaut. « Avec des potos, on s’est lancés, on a créé un petit groupe, on écrivait des textes ». À l’époque, Jok’os et son équipe ne vont pas très loin, mais le rappeur pose les bases de ce que sera son univers artistique quelques années plus tard, notamment une volonté claire de miser sur l’écrit et de proposer des couplets denses avec suffisamment de fond. Par la suite, il évolue vers d’autres sonorités : « j’ai toujours écouté du reggae et vers 14 ans je me suis mis à en faire ». Jok’os n’a jamais freiné ses velléités artistiques et compte aujourd’hui passer à la vitesse supérieure en se faisant un nom dans le monde du rap, à commencer par sa participation au Red Bull Spinner, une belle occasion pour lui de se révéler.