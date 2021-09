ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker Kaem.

touche à tout : après s’être forgé une réputation sur les réseaux sociaux et sur YouTube par le biais de vidéos humoristiques, il fait aujourd’hui valoir ses qualités de rappeur. Il ne s’agit cependant pas d’une reconversion opportuniste : « j’ai toujours rappé, je rappais avant tout ça, depuis que j’ai 14 ans ». Il reconnaît s’être longtemps cherché, passant d’une activité à une autre pendant son adolescence, sans jamais se fixer : « j’ai commencé le rap, une semaine après j’ai commencé les vidéos, puis les podcasts, ensuite j’ai essayé la boxe, puis la danse. C'étaient des exutoires ». Finalement, il développe en parallèle ses activités de rappeur et d’humoriste, avec une réussite contrastée, sa musique ayant initialement moins d’impact que ses vidéos.

« J’ai toujours fait les deux simultanément, mais les vidéos sont beaucoup plus virales ». Par conséquent, on retient uniquement de