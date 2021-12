content tous deux une version différente de la même histoire. Une fable atemporelle qui prône la créativité comme moyen de s’extraire de sa condition et traite de grands sujets de société : violences conjugales et policières ou encore racisme. Décryptage de ce chef d’œuvre à travers les personnages qui le composent, qu’ils soient sur le disque ou à l’écran.

Jamais montrée, la mère est incarnée par une voix. Un timbre sec et rauque qui donne le bâton et encourage à la fois. Pleine d’affection pour son fils, elle souligne néanmoins les frasques du garçon qui ne lui ramène que des problèmes. Lui comprend que son attitude la fait souffrir et culpabilise, sans réussir à changer son naturel sulfureux. Une relation complexe qui pèse sur l’esprit d’un fils sur le point d’emprunter une route pleine de dangers. Tandis que Laylow quitte son domicile avec les encouragements maternels dans l’album, il se fait mettre à la porte sous des insultes dans le court-métrage. Et c’est là que l’histoire débute : lorsque Jey fuit le confort de sa maison pour s’aventurer dans le monde. Une maison curieuse et difforme, tout droit sortie de

n’est autre que Thomas Anderson. Comme lui, Jey va devoir affronter bien des obstacles pour contrôler son esprit et se révéler. Dans cette quête, Mr. Anderson joue le rôle de mentor. Il est celui qui guide Laylow, lui joue des tours dans sa tête et intervient dans ses rêves, jusqu’à la prise de conscience.

est la version fantasmée de lui-même que Jey est voué à devenir. Un double créé afin de se protéger des autres qui le moquaient et le haïssaient pour son originalité. Sa facette la plus créative a été si longtemps enfermée dans une cage que son visage s’est mortifié. C’est de lui que vient le talent inné que

: « Mercy, mercy me, that Murcielago », ainsi qu’au titre

dans lequel des oiseaux naturalisés personnifient le caractère du prédateur Norman Bates et de sa proie Marion Crane. Ici, on trouve ce même jeu de double personnalité puisque ces corbeaux à la silhouette funeste sont en même temps la seule compagnie de Mr. Anderson. À la fois ses yeux et ses messagers, veilleraient-ils sur Jey jusqu’à ce qu’il atteigne son but ?

Présages de mort ou compagnons d’infortune, les corbeaux parcourent l’album et le court-métrage. Lorsqu’ils tournoient dans le ciel à la manière de vautours, on croit lire dans leur vol la fin tragique qui attend Laylow s’il échoue. Une épée de Damoclès prête à s’abattre sur lui à la moindre erreur. La quête du héros n’est pas sans risque et ces oiseaux de mauvais augure se chargent de le rappeler. Inspirés par Hitchcock, ces volatiles aux plumes noires sont les stars du film

, Jey s’interpose entre eux et le videur avant de quitter les lieux et d’éviter que la situation ne dégénère. S’il accepte son sort, le héros ne ravale pas sa fierté pour autant. Touché dans son orgueil, il prévient le videur : un jour, ses sons passeront dans l’établissement. Incrédule et amusé, le videur lui rit au nez. La scène est emblématique des obstacles que Laylow a eu à traverser pour rencontrer le succès : un star system qui n’a pas voulu de lui au départ car trop en avance sur son temps. Les mots n’ont pas été prononcés dans le vent puisque l’artiste a depuis réalisé sa vision, grâce à une éthique de travail rigoureuse et à une créativité sans limite, qui l’ont mené jusqu’à remplir l’Accor Arena, pour deux dates, en moins d’une journée.

rappelle les relations amoureuses de Jey. Des amours toxiques où deux êtres brisés s’aiment et se font du mal, ne trouvant que tristesse et désillusion. Un thème cher à l’artiste et qui traversait déjà l’album « Trinity ». Les femmes, que Laylow semble percevoir comme nocives et évanescentes, y sont incarnées par un logiciel de stimulation émotionnelle, semblable à Joy dans

à qui Laylow offre une gorgée de whisky. Sûre que le héros peut changer le monde, la sorcière troque quelques cigarettes contre de précieux conseils et lui indique qu’il la trouvera dans la cabane. La nouvelle alliée du héros lui confie un chiot qui devient son compagnon. La suite est attendue : c’est l’animal qui guide notre héros jusqu’à la forêt perdue pour retrouver la cabane. Lorsque Jey arrive à un embranchement, ce sont les aboiements du chien qui lui indiquent le sentier sombre et tortueux qui mène à la lisière de ce paysage énigmatique.

, se retrouve sans réseau au milieu de nulle part. Son instinct le pousse entre les arbres, dans les méandres de la sinistre forêt. Cet environnement inconnu et hostile est une allégorie du monde de la musique dans lequel Laylow a dû apprendre à naviguer pour se trouver lui-même. Son parcours dans le rap est ce qui lui a permis de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. Ici, la rencontre avec lui-même a lieu dans une cabane, celle où Jey et Mr. Anderson jouaient lorsqu’ils étaient petits. Un jeu auquel Mr. Anderson, l’alter égo que Jey a développé alors qu’il était encore enfant, perdait systématiquement. Il s’agit donc bien de ça, pour le héros : retrouver son âme d’enfant et prendre une revanche sur la vie.

Anges ou démons ? Omniprésents sur l’album, les deux amis de Laylow l’accompagnent pour le meilleur et pour le pire. Bien que fidèles, ses acolytes l’incitent à céder à tous ses vices. Alcool, lorsqu’ils optent pour deux bouteilles au lieu d’une à la supérette tenue par Mr. Anderson. Luxure, quand ils encouragent Laylow à se focaliser sur les filles qu’il croise en soirée plutôt que sur sa musique. Violence, lorsqu’ils se mettent à trois pour frapper un type en soirée. Paresse, enfin, quand ils refusent d’intervenir entre la voisine et son conjoint qui la roue de coups. S’ils semblent à première vue bons amis, les échanges se crispent lorsque l’un d’eux tombe le masque et dévoile à Jey qu’il ne croit pas en sa musique dans

, lorsqu’ils se font embarquer par des policiers corrompus. Montés les uns contre les autres par ces agents véreux, les trois amis se retrouvent forcés de se battre dans un combat à mort. Une arme est jetée dans le cercle et la vérité éclate au grand jour : c’est chacun pour soi. D’abord très réaliste, ce jeu macabre s’avère être le fruit de l’imagination de Mr. Anderson qui tente d’alerter Jey sur la loyauté toute relative de ses amis. Les ennemis, quant à eux, semblent tout désignés. Laylow voue à la police une animosité qu’il n’a jamais cachée. Les titres sur lesquels Jey prend pour cible les hommes en bleu ne se comptent plus et il ne rate pas une occasion de pointer du doigt les violences policières. Un thème partagé avec le cinéma français qui, de

Le dernier acte de l’histoire fait office de morale. Attablés à un bar, Jey et Mr. Anderson discutent avec une serveuse qui leur confie ses regrets. Tandis que Laylow est devenu l’artiste qu’il a jadis rêvé d’être, la jeune femme a laissé sa passion pour le dessin mourir. Voilà ce qu’elle incarne : les regrets que l’on justifie par les aléas de la vie, comme le besoin d’argent, le travail ou la vie de famille. Mr. Anderson est lucide et comprend qu’il suffit de pas grand-chose pour que l’on abandonne. Croire en ses rêves, accepter sa différence et ne laisser personne dicter sa conduite, c’est bien la morale de ce projet. Un leitmotiv qui rappelle