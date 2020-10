En studio avec Le Motif

À 31 ans, Olivier Lesnicki , aka Le Motif , a déjà un C.V. à faire saliver n'importe quel amateur de rap français . Depuis « Jack Da » de Booba, sa première production, réalisée en 2015, le producteur Bruxellois, proche d’une nouvelle génération de beatmakers (Heezy Lee, Junior Alaprod), est en effet impliqué dans la création de singles couronnés de succès : « Réseaux » de Niska, « Carton rouge » de Lorenzo, « Météore » de SCH, « À chaque jour… » de Dosseh ou encore les deux albums de Shay, sa sœur.

À la fois beatmaker, compositeur, topliner et interprète, Le Motif excelle également en solo, avec des morceaux qui trahissent un savoir-faire mélodique indéniable, en même temps qu'un sens du tube et du refrain imparable. Comme « Playlist » , qu'il a composé aux côtés de Tristan Salvati (Cœur de Pirate, Angèle) ou « Next » , dont les inclinaisons synthétiques font de ce single, non seulement un hymne à la The Weeknd, mais également le climax de Première partie, un premier projet qui témoigne du talent d’un musicien jamais aussi à l’aise que derrière ses machines.

Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois où tu as mis les pieds dans un studio ?

La première fois, c’était dans le home-studio de mon oncle, Pegguy Tabu, également producteur. C’était il y a une dizaine d’années et il avait installé un studio dans une pièce de son appartement, avec simplement un micro, une carte-son et des murs isolés. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit que je pouvais faire la même chose également. J’ai donc recouvert mes murs avec des draps, pris mon micro d’ordinateur et tenté de donner vie à ce que j’avais en tête. Pour moi, tout le monde procédait de cette façon, à part des artistes comme Kanye West ou Michael Jackson qui avaient accès à de grands et luxueux studios.

Justement, comment abordes-tu le travail quand tu évolues dans ce genre de studio professionnel ?

En fait, je bosse essentiellement au sein du studio de Chris, le boss d’ETMG. J’y vais assez souvent, notamment quand on est trop nombreux pour se réunir chez l’un ou chez l’autre, mais j’ai plus de facilité à créer chez moi. Le studio, c’est vraiment quand je dois réunir six ou sept personnes sur un même morceau. Pour le reste, je suis persuadé que tout peut se faire à domicile. Il suffit de prendre en exemple Billie Eilish et son frère, qui ont remporté plusieurs Grammy Awards avec un album composé chez eux, ou même Travis Scott, qui a déclaré dernièrement qu’il n’avait plus envie d’aller en studio, persuadé qu’il peut réaliser de grandes choses depuis sa chambre.

Le Motif au Red Bull Studios Paris © Apolline Cornuet

Quand on bosse sur un morceau ou un projet, le travail de mixage peut être long et fastidieux. C’est un exercice qui te plaît ? Tu es du genre minutieux ?

Oui et non. Disons que si je mixe un de mes morceaux, je suis beaucoup moins minutieux que lorsque je confie le travail à quelqu’un d’autre. C’est pour ça que tous mes tracks sont mixés par la même personne : Hugo Martinez, tout simplement parce qu’il sait comment faire sonner ma voix et parce qu’il mixe comme je l’aurais fait si j’en avais les compétences. On forme presque un groupe lui et moi, un peu comme Noah "40" Shebib avec Drake : sans lui, ma musique ne serait clairement pas la même.

Lorsque tu es derrière tes machines, tu es du genre à laisser venir l’inspiration ou à forcer un peu le processus par instants ?

Il faut savoir que plus tu crées, plus tu as de chances de mettre au point un vrai morceau. C’est pour ça que je me force à faire quelque chose quotidiennement : pour m’inciter à me bouger un peu et parce que je sais que quelque chose d’intéressant finira par sortir de toutes ces sessions. Cela dit, je sais aussi que mes meilleures chansons sont nées par hasard, au sein d’un moment où j’étais dans un état émotionnel très fort, positif ou non. Le paradoxe, malheureusement, c’est que tu n’as pas envie d’écrire ou de composer quand tu es dans cet état-là, il faut donc avoir le recul nécessaire pour filer en studio dès que ça se produit.

Quand tu te lances le défi de produire un son par jour pendant un mois, comme ça été le cas cet été, tu as conscience que tu ne pourras pas toucher l'excellence à chaque fois ?

C’est pour cela que j’ai appelé ce projet « Un son par jour », et non « un hit par jour », ce qui aurait été une pression énorme. Et puis ce n’est pas possible de produire des tubes quotidiennement pendant un mois. Mon idée, c’était juste de montrer comment je crée, de désacraliser le son et d’avancer à l’instinct. Quand une topline me venait à l’esprit, par exemple, je l’acceptais et je faisais avec : entre la composition, le mixage, le tournage de la vidéo et son montage, je n’avais pas le luxe d’attendre qu’une deuxième idée apparaisse.

Est-ce que tu as une routine quand tu es en pleine composition ?

Je commence toujours par la production. Que ce soit quelques notes de piano ou des accords de guitare, j’ai besoin d’un élément mélodique pour avancer. Ensuite, je réfléchis à une topline, une ligne mélodique qui va me faciliter la partie écriture. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que je ne cherche jamais à faire entrer un texte écrit au préalable dans une mélodie, ce qui est probablement dû à mon expérience de topliner. Je me fie d’abord à la production, à son énergie, et je n’hésite parfois pas à faire des concessions sur les mots pour que ça sonne mieux.

Tu es à la fois rappeur, topliner et producteur. J’imagine que cela te permet d’avoir une vision assez large et précise de tes morceaux, non ?

J’ai toujours eu du mal à décrire ce qui se passait dans ma tête au moment de la production. Disons que je n’ai pas vraiment de plan, je me fie simplement à ma sensation, à ce feeling qui me permet de savoir ce qui est bon ou pas, et qui m’incite parfois à rajouter des éléments incongrus comme des bruits de chevaux qui galopent. Quand une idée comme ça te passe par la tête, tu es souvent confronté aux rires des personnes présentes autour de toi, et c’est là qu’il faut avoir suffisamment d’expérience pour faire confiance à tes sensations. Personnellement, je sais que ça a toujours fonctionné jusqu’à présent, donc ça m’aide à avancer à l’instinct, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Le Motif est impliqué dans la création de singles couronnés de succès © Apolline Cornuet

Il y a des morceaux qui te rendent fier d’avoir suivi ton instinct ?

J’en citerai deux. Le premier, c’est « En vue » de Dixon, où je souhaitais aller vers un son future bass. Au moment de réarranger le morceau, l’influence se sentait un peu moins, mais l’idée de base était là et nous a permis d’insuffler une originalité à cette mélodie. Le second, c’est « Next » , qui est né dans un moment suspendu. J’étais obsédé par « Blinding Lights » de The Weeknd et je voulais à mon tour développer un son rétro, qui rejoue les codes de Michael Jackson avec de vrais instruments. J’ai appelé des gens dans tous les sens pour leur demander de m’envoyer des boucles avec des vraies batteries et de vraies guitares. Il y a eu cinq ou six essais, le résultat ne me satisfait pas, puis la solution est venue. J’ai tout de suite été habité par cette mélodie, je savais qu’elle avait quelque chose de spécial. Si bien que je dansais tout seul dans ma chambre au moment de la finaliser.

Avec le temps, tu as l’impression d’avoir reçu des conseils en studio qui t’ont aidé à mieux approcher l’enregistrement ? Notamment de la part de Tristan Salvati et Heezy Lee, avec qui tu as beaucoup collaboré.

Dans le rap, on a l’habitude d’envoyer la production par MP3, le rappeur pose dessus et on retravaille le tout par la suite. Dans la pop française, ce n’est pas du tout la même façon de produire, et j’ai appris ça grâce à mon travail auprès de Tristan. Quand on était ensemble, il s’asseyait au piano, je sortais des mélodies et on construisait le morceau dans un même élan. C’était fou. Depuis, je travaille uniquement de cette façon, en composant à partir de zéro et en écrivant en parallèle.

Quant à Heezy Lee , que j’appelle « Monsieur efficacité », je pense qu’il m’a tout simplement appris à travailler rapidement. Je m’explique : depuis 2016, j’ai pour habitude de louer chaque année un studio pendant une semaine en janvier, où je m’enferme avec quelques potes producteurs. Juste pour le plaisir, sans penser à nos différents projets, personnels ou non. À l’époque, on s’était dit : « dès qu’on ouvre une prod, on la pose ». Aujourd’hui, je suis persuadé que l’on voit les fruits de ce travail lorsque je m’impose le défi de produire un son par jour.

Tu as également pu faire un saut au Red Bull Studios dernièrement. C’était comment ?