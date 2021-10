ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker

Et pour se lancer sereinement, le jeune rappeur peut compter sur son entourage : « Gazo, c’est un ami d’enfance. C’est un grand frère, c’est un poto, on a grandi ensemble ». Opinel cite également Leto avec qui il discute beaucoup. Mais surtout, un solide cercle de proches bienveillants : « j’ai un entourage qui est là, qui me protège, qui m’encourage, me conseille. C’est pire que solide, c’est une famille, il y a une solidarité que tu vois pas ailleurs ». Des soutiens importants pour un artiste en phase de développement, bien conscient que de nombreuses étapes restent à franchir : « quand les choses arrivent vite, il faut garder la tête sur les épaules, rester solide mentalement, continuer à bosser. Quand je vois l’engouement autour de mon nom, ça m’fait pas prendre des ailes. Au contraire, ça me motive quatre fois plus à bosser, comme une machine ».

