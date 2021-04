C’est le cas de Thomas Guillaumet et Thibaut Lamadelaine, deux amateurs éclairés qui ont contacté Mareuil Éditions dans l’idée de publier un ouvrage centré sur les 500 albums les plus importants de l’histoire du

. « À la base, on n’est pas un éditeur spécialisé dans la musique, on ne connaît pas bien ce marché, confie Louis de Mareuil. Mais on y a vu l’occasion de raconter une grande épopée, de présenter au public les différentes esthétiques d’un genre musical qui se renouvèle sans cesse et fait preuve d’une énorme créativité depuis plus de trente ans ». On comprend alors qu’il ne s’agit pas de défendre une vision du rap, mais bien de le documenter, quitte à prendre des risques d’un point de vue éditorial : « Quand on publie une anthologie de la mixtape ou la biographie de Timbaland et des Neptunes, on sait bien que l’on s’adresse à une niche, mais c’est important que ces livres puissent exister, enchérit Yves Jolivet. D’un point de vue financier, cela peut évidemment être un risque, mais on compense avec d’autres titres. Surtout, on sait que les bouquins sur la

ont une temporalité longue. Il y aura toujours quelqu’un pour acheter un ouvrage, même cinq ou dix ans après sa sortie. » Clin d’œil du destin : il semble n’avoir jamais eu autant d’écrivain.e.s prêt.e.s à se plonger avec sérieux dans les interstices du rap pour en

à de nouvelles générations via des récits qui en rappellent toute la richesse.