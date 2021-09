La réception de ces reprises est ambivalente. D’un côté, les chiffres réalisés par ces singles indiquent que le public aime et plébiscite même cette tendance ; de l’autre, l’abondance des reprises peut être vue comme symptomatique d’une certaine absence de créativité. Quoi qu’il en soit, les rappeurs s’y retrouvent, d’autant que, contrairement aux samples qui impliquent généralement des batailles légales avec les ayants droit des titres originaux, il n’y a rien à demander à personne pour effectuer une reprise. Sur le plan juridique, il ne s’agit en effet la majorité du temps que d’une interpolation : une méthode qui consiste à rejouer des éléments du morceau de base, sans les reprendre directement. Entre classiques de la chanson française et tubes de pop internationale, on fait le point sur cette tendance des reprises dans le

Beaucoup moins décomplexé qu’à l’heure actuelle, le rap français a longtemps hésité avant de flirter avec la variété ou la pop. Dans les années 1990, les artistes qui s’approchaient trop près de la ligne séparant le rap et les genres musicaux plus mainstream étaient alors rapidement catalogués et ostracisés par une partie du public, accusés d’avoir vendu leur âme. Dans ce contexte, oser reprendre des mélodies de tubes grand public était délicat. La frontière entre sample et reprise est alors encore assez floue : en 1993, on a tendance à considérer

. La technique permet par ailleurs d’élargir le champ des possibles : on peut évidemment sampler des tubes mais aussi des œuvres plus inattendues, comme de la musique classique (

(Léo Ferré). Au fil des années, la distinction entre sample et reprise devient de plus en plus marquée. Si le sample permettait au rap de revendiquer ses influences sans les mettre en avant trop directement, certains n’hésitent plus à assumer pleinement leurs références. En 1999, Ärsenik, Stomy Bugsy et Jane Fostin prouvent que les mentalités sont en train d’évoluer en reprenant le refrain de Michel Polnareff sur son célèbre

. Certains samples sont suffisamment triturés pour ne plus être reconnaissables, d’autres sont des réutilisations directes d’une boucle qui ne laisse aucune place au doute : on pense par exemple à

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les singles de rappeurs s’aventurant ouvertement sur le terrain des reprises étaient majoritairement l’œuvre d’artistes assumant pleinement leur rupture avec le reste de la scène rap. En 1999, Manau réalise l’un des plus gros succès de l’histoire du rap en France en reprenant des chansons traditionnelles bretonnes. La démocratisation du rap, devenu l’un des genres musicaux les plus vendeurs auprès des jeunes générations, pousse alors les producteurs et les maisons de disques à viser toujours plus large. À la même période (2000), Yannick, ancien membre de la Mafia Trece, vend 1,5 million de singles avec son tube

Beaucoup hésitent encore entre reprise et sample. Gomez et Dubois, personnages fictifs interprétés par Faf Larage et Eben, connaissent par exemple le succès avec

quand il s’agit de définir son travail, évoquant d’abord un sample, puis se corrigeant : « c’est une espèce de reprise, finalement ». Un an plus tard, le groupe Butter Bullets

Jusqu’à la première moitié des années 2010, cet équilibre précaire entre sample très explicite et reprise non assumée se poursuit. Les exemples sont nombreux, comme Lino et

À partir de 2015, le rap français évolue considérablement, assumant de plus en plus son statut de

, avec une démarche artistique différente, ne cherchant pas à en faire un tube populaire mais bien à jouer sur le décalage entre ce tube cotonneux et l’ambiance plus lourde de leur morceau.

, c’est justement Jul qui parvient à donner du sens et du crédit à la notion de reprise. Le titre provoque encore une fois des critiques assassines tout en devenant l’un des plus populaires de l’année 2016, prouvant par les chiffres que reprendre un tube catchy des années 1990 est une solution efficace. Fait curieux, des artistes moins exposés, les Suisses Di-Meh, Rico, Slimka et Danitsa,

(Émile et Images). S’il n’est pas le seul à entreprendre ce genre de démarche, le Marseillais est celui qui réussit le mieux dans son entreprise de réhabilitation de titres pop ou de pure variété. Malgré les moqueries du début, l’adhésion populaire qu’il a su créer a poussé les plus réticents, auditeurs ou rappeurs, à réévaluer le phénomène. Dans ce contexte, les artistes les plus décomplexés sur le plan artistique hésitent de moins en moins à fouiller dans les archives du Top 50.

Jul s’en donne alors à cœur joie en enchaînant les interpolations des titres qui ont marqué sa jeunesse d’auditeur : après « Freed from Desire » et « Barbie Girl », il reprend également

Depuis 2015, de l’Auto-Tune a coulé sous les ponts et plus rien ne s’oppose aujourd’hui à des reprises de tubes internationaux. Les prises de risque payantes de Jul ont ouvert la voie à quantité d’autres artistes, aux intentions plus ou moins artistiques. Certains rendent des hommages appuyés à des chanteurs ou chanteuses qui ont marqué leur vie : c’est par exemple le cas de Soolking avec le titre

s’explique par l’histoire personnelle du Marseillais : il a, pendant une période de sa vie, écumé le monde de la nuit et des clubs, et s’est donc énormément ambiancé sur ce gros hit reggaeton. D’ailleurs, ce morceau du Portoricain de 2003 est lui-même une reprise d’un

, un tube d’eurodance du groupe italien Eiffel 65 sorti il y a vingt ans, on comprend que les motivations sont claires : réaliser un hit et exploser les compteurs. La démarche est visiblement la bonne puisque ces reprises assumées sont couronnées de succès à chaque fois.