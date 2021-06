Si de plus en plus d’artistes féminines se font une place au soleil dans le rap game, les featurings « girls only » restent encore trop rares. Heureusement, Sally flingue les règles du jeu en invitant au Red Bull Studio quelques-unes des étoiles montantes de la scène hip-hop française pour dégainer un « Shoot » envoûtant. On retrouve ainsi à ses côtés, Chilla , Joanna , Vicky R , Kanis et Alicia ., pour l’un des feats les plus percutants du moment. Ce morceau, dont la prod est signée Banga et Sutus, remue avec ses sonorités afro-caribéennes autant qu’il émeut avec ses couplets oniriques.

Aux antipodes de l’image d’un rap game habitué aux clashs sanglants, les six artistes assassinent les clichés en offrant un beau message de sororité. « Les rageux veulent ma perte, j’ai mes gos, ma gueule, mon flow, j’dead ça / Ici, on y voit clair, pas de coups d’putes, on s’kiffe, on dead ça », chante Chilla. Discussion à la cool avec un gang de gos sûres (sauf Kanis qui vit à l’étranger) aussi badass qu’attachantes sur les hauteurs de Paris, au rooftop du Perchoir Ménilmontant.

Comment est né ce morceau que vous avez enregistré au studio Red Bull ?

Sally : J’étais fan de ce que chaque fille produisait en solo. Alors, avec ma cheffe de projet, on s’est dit : pourquoi pas les réunir pour un projet collectif ? Du coup, je leur ai envoyé des messages sur leurs réseaux sociaux. Vu la période et les occasions de se réunir qui manquaient, ça nous a fait du bien de nous retrouver ensemble en studio.

Alicia. : On n’avait pas entendu la prod ni bossé sur le titre avant d’entrer en studio pour deux jours. On a tout écrit au studio, soit deux morceaux. « Shoot » et un autre titre plus commercial, avec un super refrain de Chilla qu’on pourrait leaker à tout moment. Pour « Shoot », chacune a écrit sa topline de son côté au studio. On s’était juste donné un thème : « egotrip ». On a toutes ressenti la même vibe et on s’est mises à écrire à partir de là.

Joanna : On savait, avant d’entrer au studio, que si la prod enjaillait tout le monde sauf l’une d’entre nous, on pourrait se retourner en faisant les choses autrement. Et si l’une de nous se sent mal à l’aise, on allait pouvoir l’aider.

Chilla : En fait, tout s’est déroulé assez naturellement. Quand dans la création tu es aligné avec les autres au niveau des énergies, les choses deviennent ultra fluides. Il s’est passé quelque chose d’évident entre nous car même si on a chacune un univers très différent, on est animées par des valeurs communes. On s’investit toutes beaucoup dans ce qu’on fait. Du coup, on s’est mises toutes d’accord rapidement.

Sally, Alicia., Joanna, Chilla et Vicky R sur le toit du Perchoir © Linda Rachdi

Sally, dans une interview, tu confiais qu’en studio, tu retournais le micro pour te tenir face à un mur et que tu éteignais les lumières pour plus d’intimité. Comment as-tu fait alors que toutes les filles t’entouraient pour écrire « Shoot » ?

Sally : C’était un sacré défi ! J’avoue qu’en studio, j’ai tendance à plonger mes ingés son dans le noir. Là ça allait car se retrouver toutes ensemble donnait de la force. Mais je ne sais pas si je pourrais le refaire [rires].

Alicia. : T’est sûre que tu n’as pas éteint les lumières d’ailleurs à un moment ?

Sally : [rires] Non, non, je l’ai laissée allumée.

J’ai l’impression que par rapport aux feats masculins, ceux avec beaucoup de meufs restent rares...

Joanna : En fait, il y en a mais ils sont moins médiatisés. On en revient à cette histoire de crédibilité dès que des femmes font du rap. Plein de choses intéressantes existent mais elles ont moins de visibilité que les projets masculins.

Chilla : Je suis d’accord avec Joanna. Il y en a. J’ai notamment participé à un morceau avec Shy’m et Kayna Samet. Mais peut-être que les feats entre meufs sont souvent ultra nichés. On a la chance, en tout cas, d’avoir chacune une communauté qui nous suit, ce qui peut apporter plus de visibilité à un featuring.

Le rap jeu est souvent assez concurrentiel. Là, vous misez sur la solidarité. C’était important de mettre en valeur le collectif ?

Chilla : La culture du clash est toujours au centre du rap mais les choses bougent. On voit de plus en plus de soutien entre équipes comme ce qu’a fait L’Entourage par exemple avec d’autres collectifs. Ce genre de démarches existe aussi depuis plusieurs années aux États-Unis. Ce qui est différent, c’est que nous sommes des artistes solos et non des équipes. Et je trouvais ça important de se soutenir les unes les autres. Ça signifie que ce n’est pas automatique de se mettre en compétition même si on nous dit qu’il n’y a pas de place pour tout le monde. Si ça peut, en plus, ouvrir des portes à d’autres artistes pour oser plus de feats féminins, alors c’est cool. Après, ce opening ou happening initié par Sally ne signifie pas qu’on va former un groupe. Parce qu’on est des meufs en feat, on nous balance : « alors, à quand le girls band ? »

Les paroles de « Shoot » s’attaquent aux haters. Pourtant, et c’est rare, on ne lit presque aucun message négatif en commentaire de la vidéo de « Shoot »...

Alicia. : Et presque pas de dislike ! C’est assez dingue en effet. Peut-être parce que la prod est trop forte et que nos couplets sont bons. Alors, tu veux qu’ils disent quoi ? [rires]. Pas de bad buzz pour l’instant, que des « bad bitchs ».

Joanna : J’ai l’impression que ce feat arrive à un moment où les gens avaient envie de ça.

Chilla : Nos communautés sont hyper bienveillantes et une fois rassemblées, elles prennent le dessus sur les haters qui deviennent invisibles.

Un échange en toute détente © Linda Rachdi

Pouvez-vous me parler de vos projets persos ?

Alicia. : Je bosse sur un projet qui sera, je l’espère, un album. En attendant, n’hésitez-pas à me suivre sur les réseaux. Je suis très drôle dans mes vidéos Triller et Tik Tok [rires].

Joanna : Je viens de sortir mon premier album, « Serotonine », et j’ai pas mal de dates de concerts calées. J’ai hâte de ressentir enfin le retour du public, de ne plus être dans l’immatériel.

Vicky R. : Début juin, je publierai un clip et je sortirai plusieurs titres dans la foulée. Un EP devrait arriver en septembre.

Sally : Mon album est terminé et il sortira à la fin de l’année. Ça sonnera très dark. Je ne voulais pas d’un projet commercial mais quelque chose qui me ressemble.

Chilla : Ce qui est super, et de plus en plus d’artistes le prouvent, c’est que plus tu es sincère et toi-même sur un projet, plus tu vas toucher les gens, les connecter à une partie de ton histoire. L’indépendance et l’investissement de Sally, Joanna, Vicky. R, Kanis, Alicia. et d’autres font qu’elles parlent à beaucoup de monde. Et ça va donner à d’autres artistes la force de se lancer dans des aventures très personnelles. Concernant mes projets, mon deuxième album arrive bientôt ainsi qu’un nouveau single. Je serai aussi aux Francos de la Rochelle et sur d’autres festivals cette année.

Alicia. : Attends, je me demande si je n’étais pas censée faire ta première partie aux Francos ?

Chilla : Ah ben, on va voir. Ou alors c’est moi qui ferai ta première partie selon le nombre de ventes de l’album [rires en chœurs]. Et sinon, on n’oublie pas Kanis, qui prépare plein de choses en ce moment.

Qu’est-ce qui tourne dans vos playlists en ce moment ?

Sally : Je suis une très grande fan de k-pop, à la fois musicalement et visuellement. D’ailleurs, BTS vient de sortir un teaser de leur prochain single à l’instant et je n’arrive pas à l’écouter. Ça me rend folle.

Alicia. : Il faut voir Sally en blind test. Elle reconnaît en trois secondes Blackpink ! De mon côté, j’écoute beaucoup Chaton et Janie.

Joanna : J’ai redécouvert un titre de Mylène Farmer des années 2000 dont la prod est folle : « L’histoire d’une fée, c’est... ». À chaque fois que je ressens un vide artistique, je me tourne vers Mylène.

Chilla : J’écoute en boucle « Tout va bien » d’Ever Mihigo. C’est le tube de l’été pour moi. Ever a composé des morceaux pour Aya Nakamura. Il déchire.

Vicky R. : Ma dernière découverte c’est Guapdad 4000, un rappeur incroyable. Je suis fan absolue de Kehlani. J’ai activé les notifications pour suivre tout ce qu’elle sort. Ses nouveaux morceaux sont déments.

Alicia. : Je l’ai vue en concert à l’Accor Arena. Elle descend du ciel pour débuter le show. La scène s’ouvre, les danseurs sont ouf, les tenues aussi, c’est un truc de dingue. En en plus, elle réunit un max de fans qui l’adulent sans faire de promo. C’est vraiment une queen !

Les filles gardent un œil sur vous © Linda Rachdi

