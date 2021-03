C’est une évidence,

SCH

est sensiblement imprégné de ce genre de productions audiovisuelles. En 2017, il s’offre un petit kif en imitant une scène légendaire de « Reservoir Dogs » (1992) : une joyeuse scène de torture infligée à un policier, pour le clip de

. Sa parution a d’ailleurs été repoussée en raison d’un attentat sur les Champs-Élysées le même jour, par respect envers les familles des victimes, puisqu’il avait conduit, entre autres, à la mort d’un membre des forces de l’ordre. Récemment, Fifou, qui réalise la cover d’une bonne partie du

, révélait que celle de « JVLIVS I » a été prise dans le même lieu que

. Plus largement, la démarche artistique de SCH s’apparente à la conception d’un film de mafieux. La trilogie « JVLIVS », aidée de court-métrages, se présente explicitement comme un parallèle entre son ascension dans le rap français et celle d’un fils de gangster dans le banditisme. Au-delà des thèmes, des lieux et des personnages, son processus créatif joue sur les contrastes. SCH peut passer d’albums-concepts comme « JVLIVS » à des parenthèses plus libres proches du format mixtape comme « Rooftop », très facilement. Et au sein d’un même couplet, d’une punchline salace (sa période « que le doigt », etc.) à une quasi maxime philosophique à la maturité bluffante, mi-beauf mi-profond. Comme dans de nombreux films de Scorsese, dans la carrière de SCH, les drames sont entrecoupés d’humour, la fiction de constats sociologiques, la violence succède à la tendresse, la politique à l’intimité familiale, l’élégance à la soif d’argent, et l’arrogance précède la mort. Il suffit alors de prendre le temps de s’y plonger pour constater que son œuvre, comme il le dit lui-même, est « bien plus qu’une histoire, bien plus qu’un univers ».