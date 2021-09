Cette déconnexion permet à Slimka de construire un univers singulier mais ne constitue pas pour autant une condition indispensable à son épanouissement artistique : « c’est même pas volontaire, c’est vraiment mon personnage. Même là, on enregistre alors que l’album de Kanye West vient de sortir… je m’en bats un peu les couilles. Je sais que c’est un truc de ouf, que c’est chaud, mais j’ai pas envie d’écouter, je suis pas à fond dedans ». Quand on évoque les influences west coast qui transparaissent parfois dans sa musique ou plus largement dans sa démarche, il reconnaît avoir écouté « tous les grands artistes de Los Angeles : mes darons étaient là-dedans ».

