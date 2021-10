Le rap français vit une ère particulièrement riche depuis cinq ans : certifications en pagaille, stades remplis, artistes ultra-populaires… Si la concurrence est rude, le nombre d’auditeurs en constante augmentation permet aux artistes de se faire connaître. Pour pousser ces profils prometteurs à émerger, Red Bull agit comme un levier en organisant une rencontre humaine et artistique entre quatre d’entre eux : Red Bull Spinner .

Soumeya , Opinel21 , HVManyy et 88kvly ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker Komodo .

Présentation

Pseudo : Soumeya

Explication du nom : Il s’agit de son vrai prénom. Elle n’a pensé à la question du pseudonyme qu’après s’être lancée dans le rap, résolvant rapidement le dilemme : « vu le rap que je fais, je me suis dit que garder mon prénom correspondait à l’authenticité de ce que je raconte »

Âge : 23 ans

Localisation : Marseille (13)

Soumeya pour Red Bull Spinner © Apolline Cornuet

Les débuts

Soumeya découvre le rap très tôt, par le biais de ses grands frères, grands consommateurs de rap français : à seulement 7, 8 ans, elle écoute déjà Alpha 5.20 ou LIM – en somme, des artistes pas franchement adaptés à une enfant de son âge. Elle baigne donc depuis toute petite dans l’univers du rap et, toujours par le biais de ses grands frères, effectue sa première séance de studio en MJC à 13 ans. Son attirance naturelle pour le rap lui ouvre progressivement des opportunités : « il y a quelque chose que j’ai jamais précisé : à l’époque, Jarod (ndlr : rappeur du 19e arrondissement de Paris) passait dans chaque ville pour tourner des freestyles avec des rappeurs locaux : tu viens, tu kickes. J’savais pas qui c’était et j’sais pas si Jarod se rappellera de moi, mais c’était mon premier truc. J’ai freestylé et tout le monde a trouvé ça hard. J’ai mis la vidéo sur Facebook, ça a fait un buzz, mais j’ai pas enchaîné directement. Je ne suis arrivée sur insta que l’année dernière ! (rires) ».

« À 18 ans, j’ai fait un autre freestyle posté sur Facebook, ça a encore bien tourné, Rapunchline a relayé… En 2018, j’ai fait « Rentre dans le cercle » , pareil : c’est mon seul freestyle de l’année, il a bien tourné. Et le lendemain, je faisais ma rentrée au CREPS ». En effet, malgré l’enthousiasme autour de ses performances, Soumeya ne se lance pas immédiatement à plein temps dans la musique. « Je suis prof de tennis dans les quartiers nord avec l’association « Faites le mur ». L’année dernière, j’ai eu des soucis de santé, y a eu un tas de facteurs, j’ai dû me faire opérer. À la même période, j’ai ressenti une frustration, en me disant que j’avais quelque chose à faire dans le rap. Depuis, j’ai arrêté ma profession. Désormais, mon métier, c’est la musique ».

Ses influences

Tomber si jeune sur des artistes aux univers radicaux a forcément eu une influence sur la construction de la personnalité artistique de Soumeya, même si elle mettra du temps avant de s’en rendre compte : « maintenant que je suis dans des dispositifs où je me mélange à d’autres artistes, comme « Rappeuses en liberté », je ressens que beaucoup ont des inspirations actuelles. J’suis pas une grande consommatrice de musique, j’écoute pour savoir ce qui se fait aujourd’hui, mais quand j’écoute du son, ça reste des choses anciennes ».

Le style de Soumeya s’appuie sur des textes introspectifs ou engagés, avec une interprétation pleine d’énergie voire même de rage. La rappeuse a beaucoup de choses à raconter : « tout ce que je rappe, c’est mon identité ». Son passif d’auditrice de rap de rue rejaillit forcément sur sa personnalité artistique : « ce que j’ai écouté influe sur ce que je fais aujourd’hui ». En travaillant ces derniers mois, elle finit tout de même par constater que d’autres références pèsent sur sa production : « ma mère écoutait du raï, mais surtout de la chanson française. Ces influences se sont révélées plus tard, j’ai des mélodies qui viennent de la chanson française ». Longtemps centrée sur le rap pur et dur, Soumeya n’hésite plus à élargir sa proposition musicale afin de devenir une artiste complète : « la mélodie, c’est ma dernière grosse découverte. Maintenant, quand j’écris un son, je cherche d’abord à trouver une mélodie que je peux exploiter. J’essaye de moderniser ce rap ancien, avoir tous les codes actuels mais sans trop calculer, faut que ça reste moi ».

Son morceau-phare

Comme beaucoup de jeunes artistes, Soumeya n’a pas encore de titre excessivement exposé qui pourrait lui servir de carte de visite. On aurait donc tendance à mettre en avant « La Misère » , dont le clip a atteint le million de vues et qui résume bien sa personnalité artistique : beaucoup de fond, des propos très personnels, une voix pleine de rage, un flow nerveux… « C’est un morceau qui s’est fait sur le moment. Je l’ai écrit, enregistré dans la foulée et clippé le lendemain. C’est plus un genre de street-clip, un couplet plus un refrain, y a pas vraiment de structure de chanson ».

La rappeuse a d’autres titres qu’elle estime tout autant, notamment « Rapport consentant » , dont le texte a une teneur très politique : « en termes techniques, c’est un son qui me représente bien ». Elle estime cependant que le meilleur est encore à venir et qu’elle est loin d’avoir démontré tout son potentiel : « le prochain son que je vais sortir, « Psychanalyse », c’est drill, avec un changement d’ambiance, puis ça part en trap pour montrer ma mélodie ».

Soumeya en pleine performance au Red Bull Studio © Apolline Cornuet

Le freestyle

Soumeya arrive dans les studios Red Bull détendue, consciente qu’elle a toutes les cartes en main : « l’appréhension est envers nous-mêmes, chacun doit assurer sa prestation. On a tous des univers différents, le but c’est de réaliser la meilleure performance, forcément. Ça reste un cypher ». Le casting de cette semaine est en effet plutôt éclectique : Opinel21, HV Manyy, 88kvly et Soumeya ont bien quelques inclinaisons communes mais chacun tire dans sa direction.

Face à trois rappeurs qu’elle n’avait jamais rencontrés auparavant, et dont elle ne connaissait pas les univers respectifs hormis peut-être Hv Manyy dont le nom lui parlait, Soumeya n’a pas beaucoup tergiversé : « la prod me correspondait, j’ai écrit mon couplet en une seule fois, c’est le signe que ça me parle vraiment ». Si elle a eu la chance de tomber sur un instrumental en phase avec son univers, elle n’aurait pas reculé si elle avait dû sortir de sa zone de confort : « je m’adapte, comme ça a été le cas sur des feats que j’ai faits. T’as pas toujours le choix ».

La suite

Retenue parmi les trois lauréates du concours « Rappeuses en liberté », invitée à participer au Red Bull Spinner, Soumeya est dans une dynamique très positive ces dernières semaines. Elle est donc dans d’excellentes conditions pour aborder la suite des évènements, sans se précipiter, étant donné qu’elle cherche encore à se développer et à gagner en visibilité : « l’essentiel, c’est de revenir avec un gros clip ». Si tout se passe comme prévu, les étapes suivantes pourraient ensuite s’enchaîner : « il y a plein de choses à venir, notamment un projet que j’ai préparé, qui est sur le côté ».