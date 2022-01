ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production des beatmakers Mitch & Doubtless.

ont suivi la logique traditionnelle : des potes qui rappent, l’envie d’essayer, les premiers freestyles… « Avec le recul, c’était tout claqué mais mes amis m’encouragaient, ça me donnait de la force, j’écrivais tous les jours ». Le travail paie puisqu’en décembre 2020, il remporte une édition du concours 1 minute 2 rap sur Instagram. « Cette victoire m’a conforté dans l’idée de persévérer parce que pour la première fois, il y avait des inconnus qui appréciaient ce que je proposais ». Sans même avoir sorti un son officiel, TKN décroche alors une signature chez Believe en distribution. Et puis… plus rien.