C’est quoi la Trap ?

Faut-il vraiment encore expliquer ce qu’est la

en 2020 ? Déjà dix ans qu’on entend les roulements de hats qu’on doit à la popularité du style de Lex Luger – quinze si on pense aux ébauches nées à Atlanta sur les projets de T.I. ou de Young Jeezy. En mettant les pieds dans les clubs au cours de la décennie qui vient de passer, on a dépensé toute notre énergie sur « Hard In Da Paint » de Waka Flocka, « Versace » de Migos, et plus récemment sur « Hot » de Young Thug. La

trap américaine

a eu un retentissement mondial, et ses grands hits en France, comme l’incontournable « Zoo » de Kaaris.