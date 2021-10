Cheffe d’orchestre, compositrice et arrangeuse, Uèle Lamore est une musicienne touche-à-tout qui a pris le temps de peaufiner son premier album. Prévu pour janvier, « LOOM » est une fresque narrative qui mêle musiques orchestrales et électroniques, mélangeant de nombreux genres musicaux sans distinction : à l’image du parcours de la jeune femme. Ce qui compte, ce sont les projections et les images que les sonorités engendrent, et sur ça, Uèle Lamore et Gracy Hopkins sont sur la même longueur d’onde. Fascinée par la voix du rappeur, la compositrice l’a invité sur « The First Tree » pour le fond et la forme : raconter une histoire et sublimer la prod. Ils nous racontent alors comment ils ont construit ce titre, chacun de leur côté, puis ensemble.

Vous vous connaissez depuis deux ans, comment s’est faite la rencontre ?

Uèle : J’avais croisé Gracy à une répétition de l’artiste Crayon mais on ne s’était pas parlés ce jour-là. J’ai fait une fixette sur lui depuis le moment où je l’ai entendu rapper. Il a une voix assez exceptionnelle et je voulais absolument l’avoir en featuring. Quand j’avais commencé à travailler sur l’idée de l’album, j’ai tout de suite pensé à lui. J’aime envisager les choses dans leur globalité, réfléchir un album de A à Z. Et quand j’ai écouté mon morceau, il fallait absolument un feat et Gracy a apporté sa patte. Je réfléchis beaucoup en matière de qualité sonore et au-delà des paroles, je trouve que la tessiture des voix et l’intention que donne l’artiste apportent beaucoup au morceau. Je considère limite la voix comme un autre instrument du track. Et sur ce morceau-là, la voix grave de Gracy apporte cette espèce de puissance qu’il fallait.

Gracy : Quand j’ai entendu le track, ça m’a inspiré directement, je lui ai renvoyé des voix assez vite, je savais déjà ce que j’allais faire. Le fait même qu’elle m’appelle pour autre chose que du rap, j’ai kiffé le défi. Surtout qu’à ce moment-là, j’étais dans une phase très « spoken word », je venais de sortir « FEAR 2018 » (son projet « For Everyone Against Rage », ndlr) où il y avait beaucoup de parlers, c’était parfait pour moi.

Comment pourrait-on définir l’ambiance de ce morceau ?

Uèle : Une de mes plus grosses influences sur l’album dans sa globalité, et ce morceau en particulier, c’est le premier album de Massive Attack, « Blue Lines ». Au niveau des prods, c’est là-dessus que je suis partie. Je voulais vraiment créer un univers et raconter une histoire, avec des structures de morceaux auxquelles on n’est pas habitués : au lieu d’avoir « couplet, refrain, couplet, refrain », on a « A, B, C et D ». Je voulais captiver l’auditeur et l’amener dans un univers où on retrouve les codes aussi bien de musiques un peu Trip-hop, un peu plus Lo-Fi, rapporter la qualité des cordes, le côté cinématographique, etc. Je préfère faire des musiques qui parlent à tout le monde sans les catégoriser.

Gracy : Quand elle m’a envoyé le track, Uèle m’a seulement expliqué deux ou trois choses sur l’intention, pas sur l’histoire. Mais j’avais déjà trois mots super importants, ceux du titre : « The First Tree », « Le premier arbre ». J’avais compris cette construction dont elle parlait, cette division en chapitres, et j’ai encore plus accroché. Mais ce n’est pas un track facile. Ce qui caractérise les chapitres, c’est le tempo et les éléments qui s’ajoutent ont un tempo différent. Je me suis posé sur la rythmique et le piano. Je me suis concentre toujours sur un élément sur lequel je vais m’asseoir pour écrire. Le track m’a plus parlé en lui-même qu’Uèle et j’ai trouvé ça admirable qu’elle me laisse carte blanche. Au final, j’ai essayé de traduire ce que j’entendais, au-delà de soutenir les instruments avec ma voix, et on s’est compris avec la musique.

Gracy Hopkins et Uèle Lamore en pleine discussion au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pendant l’enregistrement, vous parliez du clip : « ça, ça va bien donner à l’image ». Vous pensez déjà au visuel à ce moment de la construction du morceau ?

Uèle : Quand je réfléchis à la musique , je pense de manière visuelle. Dès que j’écris, j’essaie d’écrire la bande-son d’une histoire que je visualise dans ma tête. C’est pour ça que j’ai du mal à parler de mes morceaux, j’intériorise tellement de choses que je vois. Pour moi, le clip est un des premiers mediums qui m’a donné l’amour de la musique. Je suis de la génération qui a connu l’époque dorée de MCM, il y a des morceaux qui sont devenus iconiques à cause de leur clip, et c’est hyper important. C’est pour ça que j’ai envie de faire un très beau clip pour ce titre.

Gracy : Moi aussi, quand je reçois une prod, il y a un clip qui se fait dans ma tête et c’est comme ça que je sais si je peux sauter dessus ou pas. Avec cette prod, j’ai juste vu une image toute seule : un hyperlapse (technique de prise de vue où la caméra n’est pas fixe, ndlr), pas juste d’un arbre qui sort, mais de toute la verdure, tout un paysage. Et j’avais besoin d’exprimer ce qui se passe entre un point A et un point B, entre la graine et la croissance. Dans une carrière, on parle souvent de ce qui se passe au point A et au point B, sans s’intéresser à ce qui arrive au milieu. On se donne tellement pour notre passion, on met tellement de nous, que c’est frustrant d’oublier tout le processus derrière. Et c’est ce processus que je voulais exprimer. Passer de la tristesse à la joie, de l’enfance à l’âge adulte : parler de l’évolution.

Tu parlais de déconstruction de la prod, est-ce que casser les codes et les images, c’est ce que tu as envie de faire ?

Uèle : Je suis juste un pur produit du multiculturalisme en France à tous les niveaux. J’ai l’impression de ne rien casser, juste de représenter une nouvelle génération exposée à plein de styles de musiques, traditions musicales et cultures différents. Aujourd’hui, faire de la prod est accessible à tous, et ça créé plein de styles différents, on arrive à avoir le même langage, parce qu’on a les mêmes outils et manières de travailler. Les styles deviennent poreux entre eux. L’époque qu’on vit est hyper intéressante, c’est un deuxième renouveau musical.

À la base, je viens d’une culture très axée rock/indie, j’ai écouté du hip-hop par mon grand frère, j’ai eu la chance d’avoir accès à une éducation supérieure qui me permettait d’étudier le classique, puis j’ai appliqué ces techniques classiques à la production. Je n’ai pas l’impression d’avoir inventé la roue.

T’as aussi découvert le rap à travers un clip ?

Uèle : Oui, je me souviens d’un clip qui m’a beaucoup marquée, encore aujourd’hui je le trouve assez dingue, c’est « Flashing Lights » de Kayne West. Réussir à montrer autant de violence avec une esthétique aussi extrême, j’ai trouvé ça très intéressant. Durant toutes les années 2000, il y avait des clips avec des budgets monstrueux, des clips de malade, et ça fait partie de mes madeleines de Proust. J’écoute surtout du rap UK, dû à mon travail et à mon éducation anglo-saxonne vu que mon père est américain, et peu de rap français.

Enregistrement du titre « The First Tree » au Studio Red Bull © Linda Rachdi

As-tu des processus de création particuliers ?

Uèle : Je crois que j’ai une approche assez bulldozer du truc. Je me cale devant mon ordi, je ne sors pas de chez moi pendant dix jours et il y a un EP qui est fait. J’ai un peu ce truc d’hyperperfectionnisme, quand je commence quelque chose et qu’une idée germe, je ne peux pas aller me coucher tant que je n’ai pas fini. Ça va me hanter, je ne penserais qu’à ça et je peux devenir très chiante dans ces moments-là. J’ai fait cet album en deux semaines, du matin au soir, je ne suis pas sortie de chez moi, je ne mangeais qu’une fois par jour. La création part parfois de moments d’énervement, comme quand pendant le confinement par exemple, j’ai fait un EP alors que j’étais bloquée chez moi. J’ai fait l’album parce que je cherchais à faire des projets à gauche à droite, et qu’on me disait non, donc j’ai fait un truc toute seule. Quand je sens que j’ai quelque chose, je ne le lâche pas. Je ne veux pas perdre l’instant ni l’émotion qui va avec.

Comment s’est construit cet album sur le long terme ?

Uèle : J’ai d’abord fait l’album en 2019 et je l’ai laissé dormir un an dans le disque dur. J’ai ensuite eu la signature chez Sony et je l’ai ressorti pour repasser sur tous les tracks, un par un et certains ont complètement changé. J’ai d’abord fait toutes les prods, toutes les démos, on est ensuite passés dessus pour faire les prémixs, on a réenregistré toutes les guitares et toutes les basses, avant d’envoyer ça à Londres pour qu’ils enregistrent les cordes. On a tout récupéré, on a tout remixé, on a enregistré les feats et puis là c’est le moment le plus intéressant, c’est quand tu mets le vernis sur l’ensemble. C’est un exercice d’organisation et de patience.