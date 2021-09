Le rap français vit une ère particulièrement riche depuis cinq ans : certifications en pagaille, stades remplis, artistes ultra-populaires… Si la concurrence est rude, le nombre d’auditeurs en constante augmentation permet aux artistes de se faire connaître. Pour pousser ces profils prometteurs à émerger, Red Bull agit comme un levier en organisant une rencontre humaine et artistique entre quatre d’entre eux : Red Bull Spinner .

Brö , Volts Face , Slimka et Bambino ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio , le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production pressante du beatmaker Ethan Jackson .

Présentation

Pseudo : Volts Face

Explication du nom : nos excuses les plus sincères aux férus d'étymologie des noms de rappeurs, mais comme le dit Volts lui-même, « y a aucune explication, frère »

Âge : 28 ans

Localisation : fier représentant du 17e arrondissement de Paris

Volts Face pour SPINNER © Apolline Cornuet

Les débuts

Actif depuis une décennie, Volts Face a commencé le rap très tôt, porté par la mentalité du 17e arrondissement parisien, terre de freestyleurs d’où ont émergé quelques années après lui XVBarbar et PSO Thug. « Ce qui m’a donné envie de rapper à la base, c’est ce que j’écoutais en tant qu’auditeur. J’avais 13/14 ans, y avait des rappeurs dans mon collège, et puis je voyais mon frère rapper… ». Son frère, c’est Hayce Lemsi, auteur de nombreux projets et réputé pour son flow très rapide. Avec lui, Volts Face forme le groupe Les Frères Lumières.

Pourtant, les premiers pas de Volts Face se font avec un autre rappeur, moins connu : « celui qui m’a vraiment donné envie de rapper, c’est un mec de mon collège qui s’appelle Carl. Il clashait les gens. Mes potes savaient que je rappais, et ils m’ont dit d’aller le clasher (rires). Mais pour clasher Carl, il fallait que je m’entraîne ! C’est là que j’ai vraiment commencé à rapper ». La concurrence pousse le rappeur à se dépasser mais reste parfaitement saine : « au final, on ne s’est jamais clashés et on a même fait notre première séance studio ensemble (rires) ».

Ses influences

Longtemps vu comme un pur kickeur perpétuant l’esprit du rap des années 1990-2000, Volts Face revendique haut et fort son appartenance à l’école new-yorkaise, avec une ouverture vers la modernité : « des clips thugs, bien travaillés, avec un refrain chanté, comme le faisait 50 Cent. Mon truc, c’est vraiment l’école de New York ». Malgré ses attaches au rap pur et dur, Volts Face mise de plus en plus sur une interprétation ouverte, cherchant le bon équilibre entre ses différentes aspirations : « je kiffe la mélodie, j’aime la mélanger avec le rap ».

Dans l’état d’esprit, cette vision artistique rappelle celle d’autres rappeurs américains réputés pour leur ambivalence entre performances rappées et mélodies chantées : “ces dernières années, il y a eu beaucoup de Drake parmi mes influences. Lil Wayne aussi, dans sa façon de poser, la construction des morceaux”. Dernièrement, Volts Face a surpris ses fans de la première heure en reprenant Onizuka, un titre de PNL , prouvant par la même occasion sa capacité d’adaptation à tous types de rythmiques : « aujourd’hui, je suis ouvert à tout ».

Son morceau-phare

Comme beaucoup de rappeurs, Volts Face a bien sûr son petit classique personnel : « Peur de personne », un titre sorti en 2012 sur lequel le rappeur enchaîne 3 minutes 30 de rap sur la prod de « Gangster Banger » d’Alchemist. Volts reste assez fier de ce morceau même s’il préfère diriger les auditeurs vers des productions plus récentes : « je suis assez d’accord à propos de « Peur de personne » parce que c’est un bon morceau… mais il est un peu vieux. J’aurais choisi « Onizuka » perso ».

Cette reprise du titre de PNL est une bonne manière de constater que différentes interprétations d’une même prod sont possibles : loin de l’ambiance vaporeuse du duo du 91, Volts Face pose un couplet unique énergique et nerveux. À ses yeux, ce titre représente au mieux ce qu’il est capable de faire aujourd’hui : « dans la façon d’écrire et de poser, on est beaucoup plus proche de ce que je fais maintenant ».

Volts Face en pleine performance au Red Bull Studio © Apolline Cornuet

Le freestyle

Convié à participer à cette nouvelle édition de Red Bull Spinner face à trois artistes aux styles différents, Volts Face ne connaissait que Bambino et n’avait jamais entendu parler de Slimka ou Brö. Avec son long passif de freestyleur, il n’a cependant aucun mal à trouver le ton et à se lancer dans la compétition. Ses velléités sont un temps refroidies par la production servie par notre beatmaker du jour, Bloody : « j’ai eu un peu de mal avec la prod, c’est pas le genre d’instru sur lequel je pose habituellement. Elle est assez éloignée de mon univers ».

Pas franchement à l’aise, Volts Face tente même de convaincre nos équipes d’un changement de dernière minute : « j’ai même demandé s’il y avait moyen de prendre une autre prod mais on m’a dit que tout le monde allait poser dessus. Je l’ai pris comme un challenge, c’était pas facile ». Loin d’être un nouveau venu, il met finalement à profit son expérience et réussit à s’adapter : « j’ai un peu galéré à écrire. J’ai pu poser dessus mais en adoptant un style très cainri. La prod sonne très américaine, moi je suis plus dans le français. J’ai eu un peu de mal, mais j’ai fait avec ».

La suite

À seulement 28 ans, Volts Face compte déjà une dizaine d’années de rap derrière lui. Après un album en commun avec son frère Hayce Lemsi l’an dernier, il compte prouver à nouveau ce dont il est capable en solo. Un EP devrait donc voir le jour avant la fin de l’année, avec quelques surprises au rendez-vous pour ses plus fidèles auditeurs : « tout ce que je peux dire, c’est que c’est un nouveau Volts ». Après avoir travaillé sur tous les aspects de ce projet depuis un an, le rappeur parisien estime que son moment est enfin arrivé : « on attendait d’être prêts, d’avoir les bons morceaux... je pense que les gens ne m’attendent pas sur ce terrain-là ».