Le titre

s’impose comme une évidence, tant il constitue un excellent résumé de la personnalité artistique de Zorba : « ça me représente bien, c’est ce qui m’a lancé en solo ». Le clip, assez fou, crédite la rappeuse à la réalisation et au montage : « j’ai fait une école de ciné, j’ai tout appris là-bas. On est tous pauvres et on travaille à côté, on adore faire de la réal, du montage ». Zorba allie donc le travail et le plaisir : « on n’a pas forcément le budget pour payer des équipes et faire des gros clips, donc c’est très pratique, et puis ça laisse beaucoup de liberté ».