Dans le quotidien et les vagues de Ian Walsh

Les impacts sont très violents. Quand on chute pendant une session, on ressort avec des bleus et des courbatures. Mais comme la prochaine session peut arriver d'un moment à l'autre, une grande partie de la préparation consiste à faire tout ce que tu peux pour t'en remettre et retourner rapidement à l'eau.

Cet hiver, par exemple, j'ai surfé Jaws, j'ai pris un vol pour la Californie, puis je suis allé à Baja et j'ai surfé sur Todos Santos. Ensuite, je suis rentré à la maison, j'ai eu quelques jours pour me préparer pour l'Eddie et je suis rentré à la maison après. J'ai eu un jour pour me remettre et le jour suivant, j'étais à Jaws. Tu entres dans un tel rythme que ton corps devient résistant. C'est assez incroyable, mais tu te réveilles constamment avec des courbatures.