La reco Instagram de Myriam Nicole

"

Pour toutes celles et ceux qui sont comme moi, il est indispensable de suivre Eva Roggenstein. Je la connais depuis 25 ans, qui est ingénieure (et aussi ma belle-soeur), et qui, pendant son temps libre, se met à faire son blog avec des recettes et des photos magnifiques de cuisine. C’est un indispensable pour moi et s’il y a bien une recette à tester, c'est celle du banana bread. Par ailleurs... c’est également ma belle sœur !"