Loïc Bruni : « J’avoue que c’était cool de voir un jeune gagner »

Nouvelle destination. Nouvelle piste. Il est coutume dans le milieu du VTT de découvrir un nouveau tracé une fois par an. Cette fois-ci, le gratin mondial de la descente s’est retrouvé en Pologne, à Bielsko-Biala exactement. Pays peu connu pour ses pistes VTT qui a pourtant suscité l’engouement de tous les athlètes : « Franchement j’ai vraiment pris du plaisir. Cette piste ne m’aurait pas trop plu sur le sec parce qu’elle était déjà très rapide mais elle était variée, il y avait un peu de tout. Le fait qu’il ait plu l’a vraiment travaillée, c’est comme si ça avait créé un nouveau tracé et on y retrouvait l’essence même du vélo, c’était vraiment cool à rouler » analyse Myriam Nicole . Loïc Bruni rajoute : « Le pays en lui-même était cool, c’était une belle surprise et le public a été incroyable. La piste n’avait pas l’air difficile au premier abord mais quand il s’est mis à pleuvoir plusieurs trajectoires sont apparues et c’est devenu plus intéressant ».

Myriam Nicole, en progression constante depuis son retour à la compétition © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Myriam Nicole, un ‘step’ de plus

La sociétaire du team Commencal Muc-Off by Riding Addiction avait retrouvé la voie des Coupes du Monde il y a seulement deux semaines à Fort William (Ecosse ). Son absence totale de compétition en 2023 causée par sa commotion cérébrale et son manque de « roulage » dû à sa fracture du pouce au mois de mars 2024 ne lui avaient pas facilité son retour. Elle avait tout de même montré de belles promesses en terminant qu’à 10 secondes des meilleurs chronos lors de cette manche de qualification écossaise, sur une piste longue de quasiment cinq minutes. La frustration de ne pas passer en Semi-Finale l’avait laissée revancharde et l’étape de Bielsko-Biala tombait donc à pic ce weekend.

La vitesse revient, le sourire aussi pour Myriam Nicole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Alors qu’elle passe cette fois-ci le stade de la manche qualificative avec brio (10e), Myriam Nicole loupe son ticket pour la Finale à cause d’une chute (17e): « J’ai vraiment progressé tout au long du weekend et mes chronos en témoignent. Je réalise quasiment le même temps en Semi-Finale (+13.345 secondes) que sur la manche qualificative (+12.468 secondes) alors que je chute dans un virage qui avait été détruit par les autres passages. Je sais d’ailleurs qu’on est plusieurs à avoir eu le même sort ! J’ai aussi eu une mauvaise gestion de la longueur de la piste lors de la manche qualificative et que j’aurais également pu faire un meilleur temps sur ce run là… » autant en déduire que la marge de progression est donc très large pour la double championne du Monde qui se rapproche, étape par étape, des meilleurs mondiales !

Visière de casque abaissée, sa chute en Semi-Finale a laissé des traces ! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Devinez donc son programme de ces prochaines semaines en attendant la 3ème manche à Leogang (Autriche) ? « Pompon » répond : « Il faut que je roule, que je roule et que je roule ! Je dois me remettre en situation course et que je refasse de la descente ». Attention, Myriam Nicole ladite « abonnée des podiums » est bientôt définitivement de retour !

La pilote Commencal, plus motivée que jamais pour retrouver les podiums ! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Redécouvrez les meilleurs moments de la dernière étape de l'année dernière au Mont-Sainte-Anne ci-dessous :

24 minutes Les meilleurs moments – Mont-Sainte-Anne Revivez les meilleurs moments de l'étape canadienne de la Coupe du monde UCI 2023

Loïc Bruni, la consistance à l’état pur

Rappelez-vous, Loïc Bruni avait réussi à remporter l’ouverture de la Coupe du Monde à Fort William . Une étape pourtant redoutée par le quintuple champion du Monde qui y avait subi plusieurs malheurs ces dernières années. Après un tel succès, il avait donc le droit d’arriver en Pologne en pleine confiance pour défendre son maillot de leader fraîchement enfilé.

Maillot de leader sur les épaules, Loïc souhaite enchainer les victoires © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Maintenant comme toute nouvelle course, les cartes du jeu sont rebattues et tout reste à refaire : « La météo était vraiment incertaine durant tout le weekend, ça a été difficile à gérer. On devait s’adapter à la minute près sur chacune des manches pour le choix des pneus ou des lignes par exemple. J’ai essayé de la jouer tactique dès la manche de qualification mais la piste était impossible à anticiper. Tu ne savais pas comment ça allait se passer quand tu mets du gaz ou pas car certaines parties étaient sèches et d’autres pas. Je n’ai pas trop réussi à suivre le plan établi…Je termine tout de même 4e malgré une grosse erreur à la fin du bois. J’ai voulu en mettre un peu plus pour la Semi-Finale qui s’enchaînait à la suite mais je suis tombé (il termine 38e ndlr). Ce n’était pas du tout ce que j’avais prévu… C’était donc dur de construire une confiance là-dessus pour la Finale du lendemain ».

Concentration maximale avant la finale © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dimanche. Il fait beau et les orages annoncés ne viendront finalement pas. De bonnes nouvelles pour le pilote Specialized qui apprécie davantage les conditions sèches. Après 2:55.830 minutes de course, Loïc prend la première place provisoire et déclare en live TV : « Je n’ai pas fait un superbe run, d’autres athlètes vont descendre plus vite ».

Il faudra attendre que sept autres athlètes franchissent la ligne pour que son temps de référence soit finalement battu par le jeune irlandais de 21 ans : Ronan Dunne . Aucun autre pilote ne réalisera un meilleur temps, Loïc Bruni maintiendra donc sa 2e place jusqu’au bout. À cela il déclare : « C’est rassurant de savoir qu’on est dans le coup même avec un run à moitié satisfaisant. Je pensais honnêtement faire un top 5. Je ne méritais pas de gagner, mon run n’avait rien de transcendant. Celui de Ronan (Dunne) était mieux que le mien car il était plus rapide mais ce n’était pas non plus un truc de fou contrairement à ce que le jeune kiwi Lachlan (Stevens-Mcnab, 5ème de la Semi-Finale ndlr) était en train de réaliser avant de chuter. Ça aurait été cool de le voir gagner. Dakotah Norton (vainqueur de la Semi-Finale) a aussi chuté et on ne saura pas ce qu’il aurait pu faire. Cette course ne sera pas retenue dans le palmarès car je n’ai pas gagné mais c’était tout de même très serré (Loïc ne termine qu’à +0.064 secondes de la gagne ndlr). L’autre bonne chose c’est que je ramène de beaux points pour le classement général et que ça rappelle aussi à tous les autres que le Bruni est là ! »

Loïc Bruni en train de féliciter le jeune Lachlan Stevens-Mcnab © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

C’est un point sur lequel on n’avait jamais douté ! Cela dit, « Lolo » a bien conscience que la marge se resserre entre les concurrents : « Il y a des jeunes qui sont forts depuis longtemps et qui commencent maintenant à se poser, à être réguliers et à moins tomber. C’est clair que ça rend la tâche encore plus difficile car même si je suis désormais expérimenté, je fais encore beaucoup d’erreurs » soulève-t-il.

En bref, notre « Super Bruni » a bien conscience que la saison va être longue et qu’il ne faudra rien lâcher. Il conclût : « Je reste très content de ce début de saison. J’aurais bien aimé faire 1-1 mais 1 et 2, c’est aussi largement suffisant. En plus, j’avoue que c’était cool de voir un jeune gagner ».

Loïc Bruni, toujours leader de la Coupe du Monde après deux étapes © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

La prochaine manche aura lieu le 9 juin (Leogang, Autriche) avant d’enchainer la semaine suivante sur l’étape italienne de Val di Sole . Est-ce que Myriam Nicole retrouvera les joies de la finale voire des podiums ? Est-ce que Loïc Bruni bouclera ses deux autres manches avec son maillot de leader de la Coupe du Monde ? Réponses le mois prochain !