Myriam Nicole : « De la confiance et du plaisir »

Loïc s’élance et passe chaque section les deux roues au sol, parfois un peu « en crabe » pour reprendre son expression, mais le français ne tombe pas. Il reste solide et habile. Pendant sa descente il grappille seconde après seconde et attrape au passage le 5e meilleur temps de l’avant-dernier chrono intermédiaire. Il réussit ce que peu de pilotes ont su faire : rester sur le vélo. La foule crie son nom et l’attend avec une excitation folle dans la raquette d’arrivée.