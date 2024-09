Loïc Bruni et Myriam Nicole, le top mondial retrouvé

: « J’ai pu comparer nos deux caméras embarquées et on peut analyser que j’ai trop assuré dans le pierrier. Je sais qu’à ce stade je n’ai pas encore assez roulé à haute intensité et je n’ai pas pu lâcher comme elle. Vali a fait la différence là-dessus. » 0.520 seconde exactement.

Une différence qui n’a pas mis longtemps à s’inverser ! Une semaine seulement après, la station de Loudenvielle accueillait la 5e manche de la Coupe du Monde, et c’est sur une piste piégeuse que Myriam Nicole renouait avec la plus haute marche du podium : « Je savais qu’une victoire était possible. L’an dernier j’étais là pour commenter la course (elle était en convalescence pour une commotion cérébrale, ndlr), et cette année, je gagne. J’ai assuré quelques passages mais j’ai senti que j’avais vraiment bien roulé sur d’autres. J’avais un bon feeling. » Partie en dernière, son amie et rivale Tahnee Seagrave a joué de malchance en s’élançant sous des trombes d’eau. Un fait de course que l’Héraultaise ne manque pas de souligner : « J’aurais préféré que ce soit à armes égales, mais ce sont des aléas sur lesquels on ne peut rien. »