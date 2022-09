Lors du dernier Carnet de Route , on se demandait si 2022 n’était pas la saison de Coupe du Monde de Descente la plus compliquée de leur carrière. Loïc Bruni avait rechuté et réabîmé son épaule à la mi-août tandis que Myriam Nicole avait enchainé les chutes et les soucis mécaniques depuis trois étapes. Ont-ils réussi à inverser la tendance ? Oui, chacun à leur manière !

Myriam Nicole sur le podium aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Place aux Gets . Cela faisait 18 ans que la station haut-savoyarde n’avait pas accueilli de Championnats du Monde. 18 ans que la France patientait de recevoir à nouveau un tel rendez-vous dans l’hexagone. « Pompon » la première : « Je me sentais prête et j’avais mis de bonnes barrières pour rester concentrée toute la semaine. Je gagne la manche de qualification avec plus de six secondes d’avance, c’est beaucoup ».

Était-ce peut-être même trop ? « En fait c’est simple, lors de la finale, au lieu de lâcher, j’ai freiné ». Un run trop en retenue, avec un manque de repères : « Avec du recul je me suis rendue compte que je manquais de points d’ancrage sur cette piste. Je ne savais pas comment doser ».

Myriam Nicole aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Myriam était en tête tout au long de son run... avant de constater qu'elle avait perdu quatre secondes sur le bas de la piste. Comment est-ce possible ? Elle explique : « Je m’étais mise trop longue sur les sauts d’en bas lors de mon dernier entraînement. Alors en les approchant, je me suis dit ‘ne pédale pas’. En passant la ligne je savais tout de suite que j’avais été trop prudente. J’avais la vitesse mais je n’étais pas dans le ‘mood’ à aller chercher le run ultime et être dans une zone de fluidité. Cela soulève le souci que j’ai eu toute la saison : savoir doser. C’est atroce de finir un Championnat du Monde en ayant le sentiment de ne pas avoir tout donné. Ce process de dosage a été brouillon toute l’année. Maintenant je suis heureuse de l’avoir retrouvé à Val di Sole ».

Myriam Nicole célèbre sur le podium des Mondiaux de VTT DH des Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Pompon et le serpent noir

Victorieux ou déçus, tous les riders ont pris la direction de l’Italie pour s’affronter une dernière fois avant la trêve hivernale. ‘The Black Snake’ est LA piste sur laquelle la pilote Commencal avait remporté en 2011 la toute première manche de sa carrière et sur laquelle elle avait décroché son deuxième titre de Championne du Monde tout juste l’an passé. Pour autant, l’Héraultaise a eu du mal à se reconcentrer : « Ma déception était tellement lourde car je savais que j’étais passée à côté de mes deux objectifs de la saison : conserver le maillot arc en ciel et remporter le général. Cela dit, mon team nous a clairement alerté en début de semaine que le classement général de la Coupe du Monde des teams n’était pas encore joué pour nous et qu’il ne fallait pas passer à côté. J’ai eu un bon déclic’ et mon plaisir de rouler est revenu. J’ai mis ma déception de côté et je me suis reconcentrée pour honorer le travail effectué par tout le monde ».

Myriam Nicole à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Même un souci mécanique lors de la manche de qualification n’a pas pu perturber la revanche de Myriam Nicole en finale, qui décroche avec 4.069 secondes d’avance la neuvième victoire en Coupe du Monde de sa carrière : « J’ai retrouvé mon pilotage et j’ai dosé comme je le voulais. J’étais rassurée. Finir une saison sur une victoire est toujours bon pour le moral et je sais désormais sur quoi je vais devoir travailler cette intersaison. Je vais devoir apprendre à gérer le fait de gagner une manche de qualification avec beaucoup d’avance, à mieux gérer la présence de mes proches et savoir performer le Jour J."

Myriam Nicole célèbre sa victoire à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Un programme entièrement à portée de mains de cette grande championne qui regrette mot pour mot : « que les planètes n’aient pas toujours été alignées ». Elle boucle cela dit cette saison à la 2e place au classement général, derrière Camille Balanche qu’elle décrit d’ailleurs comme : « Un sacré bout de femme. Elle a un parcours magnifique, elle a su revenir en trois semaines après sa fracture de la clavicule alors que le chirurgien lui préconisait un mois et demi. Elle mérite amplement ce globe ».

Myriam Nicole et un autre compétitrice à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Super Bruni au sommet

L'histoire est différente pour Loïc Bruni. Arrivé aux Gets sans statut de favori, il décide de profiter du moment et de se laisser bercer par toutes ces bonnes ondes : « J’avais tout fait pour me remettre de ma blessure à l’épaule, j’étais content d’être présent et en même temps je savais que je n’étais pas forcément au plus haut de ma forme. J’ai construit ma semaine tranquillement bien que je me sois pris une taule dès le premier jour en me faisant mal à l’avant-bras. Cela m’a calmé d’entrée de jeu ».

Loïc Bruni aux Mondiaux de VTT descente 2022 aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Huitième de la manche de qualification, il n’en a rien déduit : « J’ai profité de ce run pour valider mes lignes. Sur une longue semaine comme celle-là (les athlètes ont un jour supplémentaire d’entraînement lors des Mondiaux, ndlr.), je savais qu’il ne fallait pas mettre le feu trop tôt. J’ai vu que je n’étais pas largué mais qu’il fallait encore bosser ».

Le jour J, la station des Gets déborde de spectateurs. Drapeaux tricolores, affiches, cloches, fumigènes : le public français avait littéralement sorti le grand jeu pour enflammer ces Mondiaux. Cerise sur le gâteau, il fait beau. Le tableau n’a aucun défaut pour le pilote Specialized.

Les spectateurs aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Devant une foule acquise à sa cause, le Niçois signe le meilleur temps et personne n’arrivera à le battre. Même pas Amaury Pierron - pourtant quatre fois victorieux cette saison (Lourdes, Fort William, Lenzerheide, Snowshoe) - et Loris Vergier vainqueur de la manche de Vallnord : « Même si j’étais mal parti, j’ai senti par la suite que je faisais un gros run ! J’ai réussi à faire des passages comme je le voulais, tout s’enchainait parfaitement et honnêtement, je n’étais jamais passé aussi vite sur certaines sections. Je sais que le public y est pour quelque chose, j’adore ces ambiances ».

‘Super Bruni’ devient ainsi pour la cinquième fois Champion du Monde Elites avec un chrono qui annonce +2.581 secondes d’avance. ‘Il a tué le game’ diraient les plus jeunes au regret de ses concurrents, qui se demandent encore quel est son secret : « Je ne l’explique pas. Je sais juste que les conditions étaient idéales pour moi. Et je sais aussi pertinemment que, s’il n’y avait pas eu beaucoup de public et qu’il avait plu, cela n’aurait pas marché ».

Loïc Bruni, prince des Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quels souvenirs en retient-il ? « Franchement, parfois tu rêves qu’il arrive certaines choses dans ta vie et là, ce que j’ai vécu était encore plus intense que tout ce que j’avais imaginé. Lors de la descente d’Amaury (qui partait en dernier, ndlr.), on a déjà pu en profiter avec Loris sur le ‘hot seat’ car on savait qu’on allait être sur le podium. Le public était euphorique et les policiers débordés. Ils ont dû nous escorter. Puis au moment de la cérémonie, j’ai eu la chair de poule comme je ne l’ai jamais eue. On a vraiment eu l’impression d’être acclamés comme des Rock Stars et d’être sur le toit du monde ».

Loïc Bruni célèbre sur le podium des Mondiaux de VTT aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Une nouvelle saison en arc-en-ciel s’annonce pour Loïc qui nous avait déjà confié en 2020 avoir eu du mal à voir ce maillot si distinctif sur les épaules d’un autre : « Je l’ai eu trois ans de suite donc je m’y étais évidemment habitué mais j’avoue que le fait de ne pas l’avoir porté pendant deux saisons me fait encore plus apprécier sa valeur. J’ai quelque part retrouvé mon bébé mais j’ai pris conscience que c’est complètement éphémère, que c’est tellement dur de l’avoir et si simple de le perdre. Je vais en profiter en max jusqu’au mondiaux 2023 ».

Loïc Bruni à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec tant d’émotions, le nouveau Champion du Monde n’a pas caché sa difficulté à se reconcentrer pour la finale de la Coupe du Monde. On ne va pas lui en vouloir : « C’était trop dur de redescendre de mon nuage. Dans nos têtes on était encore tous à moitié aux Gets et je n’avais clairement pas récupéré. En plus la piste était trop défoncée et dangereuse, je n’avais pas d’enjeu au classement général car j’ai manqué trop de manches lorsque j’étais blessé. Bref, c’était dur pour moi et je n’ai pas réussi à me mettre dedans ». Il se classe finalement 8ème.

Avec une fin de saison tonitruante, est-ce que nos deux athlètes peuvent souffler ? Pas encore ! Ils prendront tous les deux le départ des Championnats de France ce week-end dans la station des Orres.

03 Bilan des Français

Vice-Champion du Monde et victorieux du classement général de la Coupe du Monde - comme en 2018 - Amaury Pierron est l’autre grand homme de la saison.

Amaury Pierron remporte le classement général de la Coupe du monde 2022 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec une dernière victoire écrasante en Coupe du Monde sur l’étape de Val di Sole (3.008 secondes) et sa médaille de Bronze aux Mondiaux, Loris Vergier a lui aussi marqué les esprits cette année.

10ème des Championnats du Monde, Benoît Coulanges termine à la 7ème place du classement général. On retrouve à la 11ème place Thibaut Daprela, qui décroche la même place sur cette dernière manche.

D’autres français ont également fini l’année en beauté. On peut notamment citer Rémi Thirion 9ème, Dylan Levesque 12ème, Matteo Iniguez 14ème ou encore Antoine Rogge, 16ème sur la manche italienne.

À noter enfin : la 14ème place d’Antoine Vidal lors des Championnats du Monde.

Loris Vergier célèbre sa victoire sur le podium de Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

