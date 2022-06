De Fort William à Leogang, les combats de Myriam Nicole et Loïc Bruni

Finalement, « Pompon » s’en sort bien : « J’ai terminé troisième. C’est une place que j’ai prise volontiers, d’autant plus que lorsque je suis arrivée sur place, tout le monde me parlait de commotions cérébrales, tout le monde avait une expérience différente à me partager et ça m’a fait peur. Ce qui m’importait, c’était de ne pas retomber. En plus j’ai eu extrêmement mal aux triceps dès le premier jour. J’étais nerveusement à plat dès le 2e jour. Il m’a manqué du ‘peps’ et je me suis pris 7 secondes par

. C’est sûr, ça fait beaucoup… maintenant comme me l’a dit mon coach mental, ‘on oublie vite que tu es restée un mois sans entraînement’. Je sens que j’arrive à me reconstruire petit à petit et je pense que ma forme sera optimale cet été », affirmait-elle après la course.