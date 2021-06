Myriam Nicole, le parcours d'une combattante

a quatre ans et trois grands frères, donc. « On habitait dans la même rue qu’un magasin de vélo, qui était aussi une école de

Mais revenons d’abord en arrière, et plus précisément, en 1994, à Montpellier.

, que j’aimais le « fun » et l’adrénaline qu'elle procurait, et que le

suit une adolescence « normale » qu’elle partage entre les bancs de l’école et le vélo. « Je me suis toujours concentrée sur mes études et le fait d’envisager une carrière professionnelle n’est venu que petit à petit », confie-t-elle. À 16 ans, alors qu’elle fait son entrée au lycée et en catégorie Juniors, Myriam Nicole est repérée par Sébastien Chovet, manager du team Ayton Giant Les 2 Alpes, qu’elle intègre dans la foulée. Avec lui, Myriam Nicole affine sa technique. « Sébastien Chovet nous a fourni un entraîneur avec qui j’ai fait mes premiers plans d’entraînement, qu’il s’agisse de vélo de route, de natation, ou encore de renforcement musculaire. À partir ce moment-là, seulement, je me suis rendue compte que ça pourrait marcher. »

Mais la route est encore longue pour la jeune athlète. « La Descente est un sport très difficile parce qu’on n’est pas vraiment encadrés », explique-t-elle. « Je pense que ça arrive petit à petit, mais à l’époque, on devait souvent se débrouiller seul(e)s et être autonomes à l’entraînement. Dès le lycée, j’essayais donc de m’entraîner avant et après les cours, ce qui a parfois été difficile à gérer. »

ne se décourage pas et parvient à décrocher quelques podiums en catégorie Juniors. En 2007, elle est notamment médaillée de bronze des Championnats du Monde à Fort William, et décroche l’argent l’année suivante à Val di Sole.