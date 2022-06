Découvrez le nouveau VTT de Myriam Nicole

Membre de l'équipe Commencal depuis 2010, ses victoires les plus emblématiques ont été remportées sur le bike de la marque andorrane. Cette saison, elle pilote la dernière version du Supreme DH - le V5 - prototype qui sera bientôt produit en série avec lequel elle a remporté deux victoires en Coupe du monde et les Championnats du monde l'année dernière.

Cette chaîne de renvoi a été déplacée et se situe maintenant à sur le châssis arrière. Un changement qui a permis à Commencal d'adopter une suspension à six barres, créant un point de pivot "virtuel" qui, selon la marque, est le premier du genre. La marque affirme également que cela apporte "une amélioration significative de l'équilibre, de l'absorption des chocs et de la vivacité générale du vélo". Les résultats parlent d'eux-mêmes, puisque le coéquipier de Nicole, Amaury Pierron, détient actuellement un record de 100 % de victoires en 2022.

